Por conta da pandemia, Campeonato Acreano é adiado para o mês de julho

Com o decreto em vigor que restringe diversas atividades por conta da pandemia, inclusive, a disputa do futebol profissional, os clubes e a Federação de Futebol do Acre (FFAC) decidiram adiar o início do campeonato estadual 2021 para o mês de julho. A competição deveria ter começado no último dia 7 de março.

A proposta foi levantada pelo presidente do Rio Branco, Neto Alencar, e aprovada por quase todos os clubes, menos o Náuas, que pretendia insistir nas tratativas com o governo do estado para a liberação da competição.

Por conta da proibição, o Galvez já havia anunciado a dispensa de 40 profissionais, entre atletas, comissão técnica e demais funcionários, e o Rio Branco tinha comunicado que iria desistir do campeonato.

A data do início do estadual está marcada para o próximo dia 4 de julho e federação e clubes apostam que até lá, por conta da aquisição das 700 mil doses de vacina pelo governo do estado, a situação esteja mais controlada e não haja mais impedimento para a prática esportiva.