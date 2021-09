Porto Walter inicia vacinação com terceira dose contra a Covid-19

O município de Porto Walter começou a aplicar nesta terça-feira, 28, a dose adicional da vacina contra a Covid-19. O público, idosos acima de 70 anos, e pessoas imunossuprimidas, será imunizado com as vacina da Pfizer.

As Unidades Básicas de Saúde Beira Rio e Portelinha estarão abertas no horário de 07h às 11h, e de 13h às 17h, para atender o público da primeira dose, quem ainda não tomou, segunda dose e dose adicional , o reforço.

Segundo a secretária de Saúde, Ana Flávia Melo, a dose de reforço será para idosos acima de 70 anos com intervalo de 6 meses após a última dose do esquema vacinal, independente do imunizante aplicado ou do paciente ter tomado as duas doses ou dose única.

O prefeito César Andrade destaca que o município já ultrapassou a marca de 10 mil doses – D1 e D2, aplicadas contra a Covid-19.

Com informações de Ac24horas