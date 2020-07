Preço da carne sobe hoje nos frigoríficos e deve impactar no preço para a população

Em plena pandemia, o preço da carne vai subir pela terceira vez no ano para os açougues e magarefes, com reflexos imediatos no bolso do consumidor. Os frigoríficos já estão anunciando o reajuste, que vale a partir de hoje e deve elevar o preço do quilo para R$ 12,50 O aumento começou por Tarauacá e deve se estender por todo o estado.

No início do ano, a carne custava R$ 10,50, passou para 11,50 e a partir de amanhã, 16 de julho, deverá valer R$ 12,50.

Este aumento acontece no momento em que é debatida a ampla sonegação na venda de gado para abate no Acre e aquele que enviado para outros estados. O novo preço passar a valer no momento em que técnicos do Ministério da Agricultura estão no IDAF verificando se ampliam a validade do certificado de área isenta de febre aftosa sem vacinação para o Estado.