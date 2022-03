Prefeito Bocalom gastará mais de R$ 160 mil reais com aluguel de galpão

Uma dispensa de licitação foi publicada no Diário Oficial onde a Prefeitura Municipal de Rio Branco (PMRB) contrata uma empresa de locação de imóveis para alugar um galpão para a Superintendência de Trânsito (RBTrans) da capital acreana. O valor a ser pago mensalmente é de R$ 13.500 reais.

Somado, o valor total do contrato é de R$ 162 mil reais. O imóvel, conforme a publicação no diário, fica localizado na Via Verde, no bairro Amapá, na região do Segundo Distrito.

A Folha do Acre questionou a prefeitura por qual motivo a gestão municipal preferiu gastar mais de R$ 160 mil reais com aluguel ao invés de construir um galpão. Entretanto, a assessoria não respondeu.