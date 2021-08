Prefeitura de Porto Walter segue com a abertura de ramais

A prefeitura de Porto Walter e a secretaria de Obras, prosseguem o trabalho de melhoramento dos ramais do município com recursos próprios.

O prefeito Cézar Andrade se empenhou e desde o fim das chuvas, iniciou o serviço em vias vicinais como da Nazaré. No último dia 16, deu início a reabertura do Ramal do Alto Juruá que interliga Porto Walter com os limites rurais de Marechal Thaumaturgo, na Comunidade Vitória até o Rio Grajaú.

Segundo o gestor, todos os ramais do lado da cidade já foram concluídos. “Faltam somente o do Cruzeiro do Vale, que já está na reta final , e o do Alto Juruá que foi dado início. Seguimos avançando nesse trabalho que resulta no fortalecimento da agricultura familiar”, ressalta o gestor, que vistoria constantemente os trabalhos.

com informações de Ac24horas