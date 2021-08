Substituição de bomba suspende fornecimento de água para 11 bairros de Rio Branco

O Departamento Estadual de Água e Saneamento do Acre (Depasa) vai fazer a substituição de uma bomba com capacidade de vazão de 130 litros de água por segundo por outra, com capacidade de vazão de 160 litros por segundo, além de realizar o serviço de solda no Reservatório Placas, que abastece as localidades da parte alta de Rio Branco.

Com isso, o fornecimento de água será suspenso nesta quarta-feira, 18, no bairros Alto Alegre, Novo Cruzeiro, Novo Horizonte, Montanhês, Residencial Reserva do Bosque, Residencial Santa Mônica, Residencial Rio Verde, Tancredo Neves, Vila Nova, Vitória I, Vitória II e adjacências.

De acordo ainda com o Depasa, a previsão é de que o serviço seja concluído até o fim do dia, quando o abastecimento será retomado, devendo estar totalmente normalizado em cerca de 72 horas.

com informações de Ac24 horas