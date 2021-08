Luana Campos diz que Francisco D’Oliveira Conde não ressocializa preso, apenas penaliza

A juíza de Direito Luana Campos, da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco, disse que o presídio Francisco D’Oliveira Conde nunca foi local de ressocialização de apenados.

Campos, que conhece profundamente o sistema prisional do Acre, com atuação na Vara de Execuções Penais por um longo período, destacou que muito entram no Francisco D’Oliveira Conde por furto, por exemplo, e acabam voltando ao sistema prisional por um delito mais grave.

“Nunca ressocializou e nem vai ressocializar. Precisaria passar por uma reforma em tudo. Desde a capacitação dos próprios agentes, do corpo administrativo, como estrutural de cela. Ali é realmente para o preso ser penalizado”, disse Luana Campos.

com informações de Noticias da Hora