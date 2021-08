Mais de 7 mil pessoas não tomaram 2ª dose contra Covid-19 em Cruzeiro do Sul

Em Cruzeiro do Sul, mais de 7 mil pessoas que tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 ainda não voltaram para completar a imunização. A prefeitura adotou como estratégia, desde a segunda feira, 16, a busca ativa desse público em vãs que percorrem regiões centrais e nos bairros do município. No primeiro dia, 300 pessoas tomaram o imunizante.

Segundo o prefeito Zequinha Lima, o número alcançado sinaliza que a estratégia deu um bom resultado. “Durante essa segunda-feira foram aplicadas mais de mil doses nas unidades de saúde e 300 nas vãs. Vamos seguir com esse ritmo para alcançar essas 7 mil pessoas com a segunda dose e seguir vacinando também quem ainda não tomou nenhuma dose”, explicou Zequinha.

A vacinação em Cruzeiro do Sul que já alcançou adolescentes de 12 a 17 anos, já se reflete no baixo número de novos casos da doença, de internações e mortes. Desde o último dia 12 não há doentes de Covid-19 nas Unidades de Terapia Intensiva – UTI do Hospital de Campanha do município.

informações do ac24horas