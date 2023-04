Prefeitura de Rio Branco recebe 230 colchões para doar aos desabrigados

Após finalizar a 43ª Conferência Distrital do Rotary da Região Norte, sediada em Rio Branco nos dias 20 e 21 de abril, a governadora da entidade, Elaine Ruiz, fez a doação de 230 colchões para a prefeitura de Rio Branco distribuir às famílias atingidas pela enchente na capital acreana. O produto foi adquirido através do subsídio de 25 mil dólares, destinado pelo Rotary Internacional para projetos que minimizem os efeitos de desastres ambientais.

A entrega foi realizada no sábado, 22, durante a reunião do secretariado da prefeitura, realizada na Associação dos Municípios do Acre (Amac). Um grupo de autoridades do Rotary acompanharam a solenidade, entre elas o representante da presidente do Rotary Internacional, Sérgio Amaral. “Quando temos um clube de Rotary na nossa comunidade, nós temos uma rede de 1,4 milhão de rotarianos no mundo que podem nos ajudar. Nós temos uma rede de contatos e de apoio que podem ajudar a Amazônia”, declarou Sérgio.

Segundo Elaine Ruiz, cidades do Alto Acre também serão beneficiadas e outro subsídio emergencial será solicitado. “Além de Rio Branco, nós vamos enviar uma parte das doações para os municípios de Brasiléia e Epitaciolândia que também foram afetados por essa grande enchente do Rio Acre. Esta semana vamos correr para prestar contas e fazer uma nova solicitação ao Rotary Internacional para ajudar mais famílias”, disse a governadora do Distrito 4720.

À tarde, o grupo participou de uma feijoada promovida pelo senador da República, Alan Rick, para a entrega de mais de 500 itens que serão doados às famílias que tiveram as suas casas alagadas pelas águas de igarapés e do rio. Além do Rotary, o senador convidou a Loja Maçônica, a Cáritas da Igreja São Peregrino e outros projetos sociais para fazerem a distribuição de fogareiros, geladeiras, máquinas de lavar e kits de limpeza.