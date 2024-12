Prêmio Turner vai para Jasleen Kaur – DW – 04/12/2024

As florestas estão a ser cortadas e degradadas a um ritmo alarmante, especialmente nos trópicos, com a expansão das terras agrícolas a causar quase 90% da redução florestalde acordo com um estudo da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura.

Uma lei inédita, denominada Regulamento da Desflorestação da UE (EUDR), visa tomar medidas para combater esta situação. A ideia é que os importadores da UE tenham de provar as suas cadeias de abastecimento de produtos como caféchocolate, couro, papel, pneus e móveis não contribuem para a exploração madeireira em nenhum lugar do mundo. Não fazer isso significaria enfrentar multas de até 4% do seu faturamento.

A legislação, que faz parte do Acordo Verde Europeufoi negociado detalhadamente ao longo de vários anos e adotado pelo Parlamento Europeu com um mandato democrático esmagador em dezembro de 2022.

Anunciado pelos proponentes como um avanço na batalha global contra a perda florestal, entrou em vigor em junho de 2023.

Previa-se que entrasse em vigor no final de 2024. Mas em outubro, na sequência de reclamações de países dentro e fora da UE, a Comissão Europeia propôs adiar a implementação por 12 meses.

Os legisladores da UE não só votaram a favor do adiamento, mas também diluiram as condições da legislação, reduzindo as verificações propostas no seu interior.

Os negociadores dos governos e legisladores do bloco chegaram agora a acordo sobre um compromisso que apoia efectivamente o atraso, mas não enfraquece os termos originais do regulamento.

Falando depois de o acordo ter sido alcançado, a principal negociadora entre as diferentes instituições da UE, Christine Schneider, disse “nós prometemos e cumprimos”. O adiamento, acrescentou ela, “significa que as empresas, os silvicultores, os agricultores e as autoridades terão mais um ano para se preparar”.

Giulia Bondi, ativista da investigação internacional sem fins lucrativos Global Witness, disse que destruição contínua de florestas significa que “não podemos permitir atrasos na tão necessária legislação de protecção ambiental, como a legislação anti-desflorestação da UE”.

A lei da UE visa ajudar a combater a desflorestação a nível mundial Image: MICHAEL DANTAS/AFP/Getty Images

Que diferença o atraso fará?

A análise mostra que, em 2023, o mundo perdeu cerca de 37 mil quilómetros quadrados (14 mil milhas quadradas) de floresta tropical. Essa é uma área quase equivalente em tamanho à Suíça.

“Estamos enfrentando uma emergência global”, disse Anna Cavazzini, membro do Parlamento Europeu pelo Partido Verde da Alemanha. “Simplesmente considero irresponsável atrasar esta lei por mais um ano nesta situação”, disse ela antes da decisão original do parlamento.

O atraso de um ano poderá equivaler a uma perda florestal global adicional de cerca de 2.300 quilómetros quadrados, de acordo com estudos da UE.

Quem queria o atraso e por quê?

Os ministros da Agricultura e do Ambiente, bem como o público, estiveram envolvidos na elaboração da lei original. Mas depois da sua aprovação, vários ministérios da agricultura – incluindo os da Áustria, República Checa, Finlândia, Itália, Polónia, Eslováquia, Eslovénia e Suécia – começaram a apelar ao adiamento da sua implementação.

As razões apresentadas incluíram que as empresas não estavam preparadas para a implementação devido a um sistema de benchmarking inadequado.

“Parece que especialmente alguns dos Estados-membros europeus não fizeram o seu trabalho de casa na preparação atempada das suas partes interessadas, das suas associações industriais e das suas Câmaras de Comércio para esta lei”, disse Nicole Polsterer, activista do consumo e produção sustentável na Fern, uma ONG internacional de protecção florestal sediada em Bruxelas antes da votação parlamentar.

As empresas florestais europeias aderem a muitos regulamentos semelhantes à nova lei planeada Imagem: M. Henning/blickwinkel/aliança de imagens

Polsterer esteve intimamente envolvido na definição do regulamento de desflorestação da UE e disse que os requisitos “não iam substancialmente além do regulamento de madeira da UE já aplicado”, o que significa que não eram um argumento para adiar a lei.

Um argumento mais compreensível, acrescentou Polsterer, é que a Comissão Europeia deveria ajudar os países a implementar o regulamento, fornecendo ferramentas digitais. Isto ajudaria as empresas a carregar declarações de devida diligência ou a mostrar se os países têm um risco de desflorestação elevado, médio ou baixo. Mas essas ferramentas não estavam totalmente operacionais quando a UE votou.

“E agora é realmente um pouco tarde para algumas empresas se prepararem para a nova lei”, disse Polsterer, acrescentando que há “outras soluções para este problema”, além de atrasar completamente o lançamento.

Schneider disse que o atraso deu tempo para “concluir a plataforma online e a categorização de riscos em seis meses, garantindo mais previsibilidade em toda a cadeia de abastecimento”.

O acordo de compromisso contém uma disposição para uma “pausa de emergência” caso o sistema online para empresas não esteja totalmente operacional até ao final de dezembro de 2025 ou se a classificação do país não for publicada pelo menos seis meses antes.

Produtores de cacau pressionam por nova lei

Embora alguns grupos industriais, incluindo a Federação Europeia do Comércio de Madeira e o Sindicato Europeu do Comércio de Pecuária e Carne, bem como grandes empresas madeireiras dos EUA, aleguem que não poderiam ter cumprido os requisitos do EUDR a tempo, outros estão prontos para o fazer.

O Gana e a Costa do Marfim são os principais produtores mundiais de cacau e a Europa é o seu maior mercado.

Os agricultores da África Ocidental, que colhem mais de 60% do cacau mundial, já alteraram os seus sistemas para cumprir o novo regulamento da UE Imagem: Cristina Aldehuela/AFP/Getty Images

A Costa do Marfim criou cartões de identificação eletrónicos para os agricultores que ajudam a rastrear os feijões desde as explorações agrícolas até aos seus portos de exportação e permitem-lhes aceder a pagamentos eletrónicos, ao mesmo tempo que garantem aos produtores um preço pelos seus produtos à luz do novo regulamento da UE.

O Gana mapeou todo o cacau do país e estabeleceu um sistema de rastreabilidade de ponta a ponta destinado a reduzir os custos de conformidade dos pequenos agricultores. E o projeto foi pilotado com sucesso.

Antes da votação de Novembro, um grupo de 120 organizações da sociedade civil e de agricultores do Gana e da Costa do Marfim apelou aos decisores da UE para que expressassem as suas profundas preocupações sobre os esforços para atrasar a lei.

Alguns gigantes do setor do cacau e do chocolate – incluindo Nestlé, Mars Wrigley e Ferrero – também defenderam a lei e se opuseram ao adiamento.

“Isto serviria apenas para aumentar a incerteza e comprometer os investimentos significativos que as nossas empresas membros fizeram na preparação para a sua aplicação”, escreveram na altura numa carta aberta.

E Polsterer concordou, dizendo que empresas como a Michelin já tinham investido milhões nos novos sistemas para poderem cumprir a lei até ao final de 2024 e ofereceram contratos especiais com prémios aos seus fornecedores e que um atraso na implementação ameaçaria a sua competitividade. borda.

“Não creio que isto seja um bom presságio para a segurança empresarial e para a relação da Europa com os parceiros comerciais”, disse ela.

Editado por: Tamsin Walker

Este artigo foi publicado originalmente em 13.11.2024 e atualizado após a votação de 14.11.2024 e para incluir o acordo alcançado sobre o adiamento.