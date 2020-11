Presídios do AC têm 240 casos confirmados de Covid-19 entre detentos e três mortes pela doença

Um levantamento do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) revela que até a quarta-feira (11), o sistema já registrou 240 casos de Covid-19 nos presídios do estado. Três apenados morreram vítimas da doença.

As notificações de suspeita da doença chegaram a 397, sendo que 155 deram negativo. Até a quarta, o instituto tinha um caso indetectável e um inconclusivo. Além disso, o Iapen informou que 204 já estão curados.

Desde que começou a pandemia de Covid-19, em março, o Iapen adotou algumas como a suspensão das visitas, que foram liberadas com restrições em agosto deste ano.

Quase dois meses depois de liberar a visita familiar de forma gradual, que permitia apenas uma pessoa da família, portadora de carteira de visitante, pertencente ao grau de parentesco de cônjuge, pais ou irmão, foi liberada a entrada de familiares pertencentes ao terceiro grau, como tios e sobrinhos, obedecendo as medidas de higienização e segurança exigidas.

Casos de Covid-19 entre servidores

O Iapen informou já foram foram notificados 724 casos considerados suspeitos entre servidores. Destes, 403 confirmados com a doença, sendo 372 policiais penais e 31 servidores administrativos.

O órgão informou que não há casos em análise. Além disso, 390 servidores já foram considerados curados. O sistema tem 60 servidores afastados por causa da doença.

Adesão ao Enem PPL

O sistema penitenciário deve se inscrever na próxima semana para participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para Pessoas Privadas de Liberdade (PPL), quando o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) vai abrir para a adesão.

A gerente de Educação do Sistema Penitenciário, Margarete Frota, disse que primeiro a presidência faz a adesão e depois as unidades e por último é aberto o prazo de inscrição dos apenados que estão aptos a fazer a prova.

“Ainda não houve inscrição, a gente está começando os trâmites e na próxima semana abre a adesão para os estados e a gente faz a adesão das unidades. Tem um cronograma e fazemos o levantamento de quem tem ensino médio, verificamos os dados e inserimos no sistema e a aplicação será em fevereiro do ano que vem”, contou.

As provas do Enem, geralmente ocorre um mês depois do regular. No ano passado, 322 detentos fizeram a prova em quatro cidades do Acre – Senador Guiomard, Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Rio Branco.

O presidente do Iapen, Arlenilson Cunha, disse que o Enem PPL está dentro do cronograma do sistema e espaço separado e só depende do Ministério da Educação se as provas vão ocorrer ou não.