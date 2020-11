Pelo menos 16 escolas particulares em Rio Branco retornam ao ensino presencial na segunda

Com o decreto que libera volta às aulas publicado na última sexta-feira (6), pelo menos 16 escolas já devem iniciar suas atividades presenciais nesta segunda-feira (16).

A confirmação foi dada pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Acre (Sinepe/AC), que responde por boa parte das escolas particulares da Capital.

As unidades que irão retornar com regras específicas de segurança e distanciamento social, são: Alternativo, Padrão, Balões Encantados, Passo a Passo, AME, ABC, Sigma, Anglo, Meta, Águias do Saber, Lato Sensu, Modelo, Maple Bear, Unidunitê, Solar Kids e Batista Betel.

A presidente do Sinepe, Elizabeth Costa, disse que todas as escolas passaram por fiscalização e aprovação órgãos sanitários responsáveis.

“Todas elas foram visitadas e fiscalizadas da forma como exigem os padrões de segurança. Estão aptas para o retorno”, explicou.

A retomada é opcional para as instituições e unidades de ensino e será dividida em três fases. A primeira tem início a partir de 16 de novembro de 2020, na qual será permitida a retomada parcial das aulas e demais atividades presenciais do 5º (quinto) e 9º (nono) anos do ensino fundamental; 3º (terceiro) ano do ensino médio, bem como educação infantil; creches; alunos com vulnerabilidades; alunos com dificuldade de aprendizagem e/ ou acesso ao ensino remoto/EAD; e atividades práticas laboratoriais do ensino superior.