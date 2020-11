Into confirma que está próximo de atingir lotação máxima de pacientes com Covid-19

O Hospital de Campanha montado no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into) começa a sentir os reflexos do aumento dos casos da doença no estado. A direção da unidade afirmou que por se encontrar em reunião, não conseguia precisar o número de leitos ocupados, mas confirmou que a hospital está lotado.

Informações de servidores que trabalham na unidade de saúde confirmaram que dos 100 leitos clínicos, 80 estavam ocupados nesta quinta-feira, 12.

Apesar de o governo informar em seu boletim diário de assistência que no INTO existem 50 leitos de UTI, o ac24horas descobriu que há uma informação que não foi repassada para a sociedade. Desse total anunciado, apenas 30 estão montados e prontos para receber pacientes. Questionada, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) informou que os outros 20 leitos representam a capacidade total do hospital, mas que ficam desativados para não gerar gastos ao governo, ressaltando que em caso de necessidade, o governo dispõe de equipamentos e pessoal para colocar os leitos em funcionamento e atender aos pacientes a qualquer momento.

O Acre tem até esta quinta-feira, 11, o registro de 32.113 pessoas infectados e 705 óbitos desde o início da pandemia.