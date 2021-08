PRF encontra combustível vendido ilegalmente em Senador Guiomard

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu neste domingo (15) cerca de 280 litros de combustível armazenados e vendidos ilegalmente em um ponto comercial da BR-364, em Senador Guiomard.

Também foram apreendidos 26 galões vazios de 20 e de 50 litros, mangueiras e funis.

Uma mulher, ao perceber a chegada da viatura da PRF, conseguiu fugir do local e não foi encontrada pelos policiais. Outras três pessoas confirmaram que estavam no local com o intuito de adquirir combustível.

Em 2019, o estabelecimento foi alvo da Operação Nitro, deflagrada pelo Ministério Público do Acre em conjunto com a PRF e outros órgãos, em que diversas pessoas foram denunciadas por atuarem na receptação, desvio, transbordo, armazenamento e venda clandestina de combustíveis.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Geral de Senador Guiomard por crimes contra a ordem econômica.