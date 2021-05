Produtor rural tem fratura exposta após colisão frontal de motos em ramal de Xapuri

Se no período chuvoso os ramais que cortam os municípios acreanos costumam oferecer dificuldade ao tráfego de veículos, com a chegada do chamado verão amazônico os acidentes de trânsito se somam aos problemas já existentes.

Em Xapuri, no ramal que dá acesso ao Assentamento Tupá, uma colisão entre duas motocicletas, na manhã desta quarta-feira, 26, deixou um dos condutores com fratura exposta em uma das pernas, segundo relato de uma testemunha.

A ocorrência foi atendida por uma guarnição do 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros, que quando chegou ao local encontrou apenas uma das vítimas, identificado como Ivanildo Lima, que sofreu as lesões mais graves.

O outro condutor, de nome Lourival, não se encontrava mais no local, o que indica que ele sofreu apenas escoriações. De acordo com as informações, os dois envolvidos fizeram um acordo a respeito dos prejuízos e das despesas médicas.

Ivanildo Lima foi levado para o hospital Epaminondas Jácome, de Xapuri, de onde foi encaminhado para o Pronto Socorro de Rio Branco. A médica plantonista na unidade que atendeu o paciente disse não poder informar sobre o quadro clínico do paciente sem autorização dele ou da família.