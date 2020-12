projeto Construindo Pontes realiza ação solidária de Natal na regional do Tancredo Neves

O natal é a época onde nos comportamos do jeito que deveríamos fazer ao longo de todo o ano. O natal é reflexão, é paz e é amor e é mudança, e é família, é solidariedade. E foi pensando nisso que Clecio Pontes teve a ideia de criar o projeto Construindo Pontes, que tem como principal objetivo levar alegria para as pessoas carentes através de pequenos gestos, mas que de grande coração.

Uma das primeiras de muitas da ação solidaria, foi realizada na propria rua de Clecio, onde distribuirão presentes para as crianças do bairro.

Segundo Clecio a ação contou com o apoio de alguns amigos e família, como a propria mãe Maria Campos , a sua esposa Sara Nascimento , alem de outros amigos, a intenção foi de fazer as crianças felizes nessa época de Natal.

“A intenção foi de fazer as crianças felizes, mas confesso que eu me senti presenteado a cada sorriso.

Farei ainda outras ações, caso alguém queira fazer parte do projeto, pode falar comigo e vamos arrancar sorrisos.

Desejo a vocês um feliz natal e um próspero 2021.” finalizou Clecio.