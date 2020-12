Menor perde controle de L200 e derruba muro de residência

Um acidente ocorrido por volta das 9 horas da manhã deste domingo, 20, na rua João Antônio de Carvalho, conhecida popularmente como “Rua do Ibama”, em Xapuri, pode tomar maiores proporções, apesar de as consequências diretas do fato terem sido apenas prejuízos materiais.

De acordo com o que foi relatado por um dos policiais que atendeu a ocorrência, uma menor de idade que estava ao volante de uma caminhonete Mitsubishi, modelo Triton L200, perdeu o controle do veículo e colidiu contra o muro de uma residência pertencente a um policial militar aposentado.

À polícia, a menor disse que as chaves do carro foram entregues a ela pelo filho da proprietária, que, por sua vez, negou a afirmação da moça dizendo que ela furtou o veículo. O caso foi parar na Delegacia Geral de Polícia de Xapuri, onde o rapaz registrou Boletim de Ocorrência.

O ac24horas, no entanto, apurou que os fatos não se resumiram ao que foi informado inicialmente. No local do incidente, o filho da proprietária do veículo teria ameaçado a garota, com quem estaria bebendo e teria passado a noite anterior. Ao interceder, a guarnição da PM afirma que foi desacatada pelo jovem, que não teve o seu nome divulgado.

Sem informar detalhes sobre a atitude do rapaz com relação à abordagem da PM, o mesmo policial que prestou as primeiras informações à reportagem disse que os membros da guarnição deverão proceder com as medidas legais quanto à maneira com que foram tratados durante a ocorrência.

Os dois envolvidos diretos no episódio foram conduzidos à delegacia local para prestar esclarecimentos sobre o caso que será investigado pela equipe do novo delegado titular de Xapuri, Gustavo Neves. A partir do trabalho da Polícia Civil é que serão apontadas as devidas responsabilidades quanto aos danos causados.