Mais dez leitos de UTI Covid-19 são habilitados em Rio Branco

Editada nesta segunda-feira (21) pelo Ministério da Saúde, a portaria 3.566 habilita leitos de Unidades de Terapia Intensiva – UTI Adulto Tipo II para Covid-19 e estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde contra o novo coronavírus a ser disponibilizado aos municípios.

No caso do Acre, o Hospital Geral de Clínicas de Rio Branco teve mais 10 leitos habilitados com investimento de R$1.440.000,00.

Os novos leitos ajudarão a desafogar o sistema no atual momento de avanço de uma 2a onda da Covid-19 no Estado do Acre. As previsões dão conta que as festas de fim de ano, as quais colaboram para as aglomerações, elevarão o número de novos casos da doença.

A portaria pode ser acessada aqui