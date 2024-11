Projeto em robótica expõe protótipos desenvolvidos em capacitação — Universidade Federal do Acre

Raryka Souza



A Controladoria-Geral do Estado do Acre (CGE-AC) realizou o 2º Encontro Interno de Alinhamento das Ações Estratégicas nesta sexta-feira, 29, na Biblioteca Pública de Rio Branco. O evento reuniu servidores da CGE para discutir os avanços de 2024 e alinhar as ações para o próximo ano, com foco no fortalecimento da transparência pública, gestão de riscos, auditoria e aprimoramento das funções da Controladoria-Geral.

O encontro teve como foco principal o alinhamento das ações realizadas, o acompanhamento do Plano Plurianual (PPA) e as metas de governo, além de integrar as macrofunções da CGE, como controle interno, auditoria, ouvidoria, transparência, corregedoria, compliance e integridade. Durante a programação, foram discutidas estratégias para consolidar as práticas de transparência, melhorar os processos de auditoria e garantir eficiência nos processos administrativos.

Durante o evento, as diretorias da CGE apresentaram os resultados notáveis alcançados em 2024, como o crescimento de 197% no Índice de Transparência Pública do Estado, além de progressos importantes nas áreas de ouvidoria-geral, controle interno e auditoria. Também foram destacados avanços na gestão de riscos, tecnologia da informação e comunicação, além do progresso nas obras da nova sede, que, com sua modernização, promete melhorar a estrutura de atendimento e aumentar a capacidade operacional da Controladoria-Geral do Estado.

Cícero Dias, diretor de Transparência e Integridade da CGE, ressaltou a importância do encontro como um espaço de alinhamento das ações realizadas e de avaliação dos resultados, fortalecendo a colaboração entre as diretorias. “Esse é um momento importante de alinhamento e verificação de resultados, onde podemos compartilhar com as demais diretorias o impacto das nossas ações e reforçar o compromisso de cada área com as metas estabelecidas. A transparência e integridade são fundamentais para o fortalecimento da governança pública e, ao estarmos alinhados, conseguimos atuar de forma mais eficaz e coordenada”, disse.