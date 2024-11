Qual o melhor dia para montar a Árvore de Natal em 2024? Veja

Então pode começar a preparar o pisca-pisca, bolas e enfeites porque faltam apenas 23 dias. E o legal é chamar as crianças para ajudar a montar e aproveitar para ensinar a elas o real significado da festa do nascimento de Jesus.

Ela sempre cai no 1° domingo do Advento, período que começa quatro domingos antes da festa do nascimento de Jesus. Assim, em 2024, a data recomendada para montar a sua árvore, seguindo as tradições cristãs, é no dia 1° de dezembro.

Dezembro tá chegando e sempre vem aquela pergunta: já está na hora de montar a Árvore de Natal? Porque pela tradição cristã, há um dia certo para tirar o enfeite do guarda-roupa e começar a espalhar a magia do Natal. E essa data muda todo ano.

“Não há uma norma oficial sobre isso, na Igreja Católica. O que existe, na verdade, é uma tradição forte e quase milenar de montar o presépio no primeiro domingo do Advento e desmontar na Festa dos Magos, em 6 de janeiro. A árvore tem acompanhado esse costume desde que os católicos a assumiram, mas, não é uma tradição de origem católica”, lembrou.

O presépio monta depois

Já o presépio, não segue a mesma data.

A pequena construção, que representa o estábulo em Belém e as cenas do nascimento de Jesus, deve ser montada no terceiro domingo do Advento, também de acordo com a tradição.

Em 2024, a data cai no dia 15 de dezembro!

Outros países, outras tradições

Rafael ainda explicou que a tradição de montar a Árvore de Natal pode variar de acordo com os países e até mesmo estados.

Na Itália, por exemplo, a data mais comum é de 8 de dezembro. “Essa data se celebra a Imaculada Conceição de Maria, Mãe de Jesus”, explicou Rafael.

Mas Milão, apesar de ficar também na Itália, segue uma data diferente. “Em Milão a data muda e passa a ser 7 de dezembro, dia em que é celebrado Santo Ambrósio, padroeiro.

Países nórdicos

Já nos países nórdicos, o dia escolhido é 13 de dezembro, o dia de Santa Lúcia. Isso não é à toa e está relacionado a São Nicolau.

“Isso porque Santa Lúcia, mártir cristã do século IV, na tradição nórdica é quem, junto com São Nicolau, traz presentes às crianças escandinavas.”

A mais famosa

Espalhadas pelo mundo, as Árvores de Natal representam o agradecimento pela vinda de Jesus Cristo ao planeta Terra.

Uma delas ganha destaque e atrai milhares de visitantes. A Árvore montada todo ano no Rockefeller Center, em Manhattan, EUA, é um espetáculo.

Ícone do Natal nova-iorquino, a tradição de iluminá-la começou em 1933, quando o Rockefeller ainda estava sendo construído.

Ela precisa ter pelo menos 50 anos de idade e pode vir de qualquer parte do país. O enfeite é decorado com mais de 50 mil LEDs e uma estrela no topo, que pesa mais de 400 quilos.

A festa no dia da inauguração é muito aguardada e encanta pelo show de luzes em homenagem ao menino Jesus.

Como enfeitar

É claro que cada um monta da maneira que quiser, mas tem algumas dicas gerais que podem ajudar!

O primeiro grande passo é escolher a árvore. Sintética ou natural, a ideia é procurar aquelas com mais galhos e ramos. Assim, o tronco fica escondido e sobra mais espaço para os enfeites.

Aí vem a decoração. Na hora de escolher o que pendurar, é fundamental pensar no efeito que você quer ter. As tradicionais têm bolas, presentes, anjos, estrelas e pinhas. Mas deixe a imaginação fluir!

Já o pisca-pisca dá todo um toque especial. Branco, dourado ou colorido, o ideal é escolher um que harmonize com a sua Árvore de Natal..

O legal é chamar as crianças para ajudar a montar a Árvore de Natal e ensinar o real significado da festa do nascimento de Jesus. – Foto: Christmastreesinthemail.com