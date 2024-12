Quando os treinadores assumem o controle da telinha

Lucie Mariotti, durante sessão de coaching do casal formado por Vivian e Beverly, na 4ª temporada de “The Villa of Broken Hearts”. CAPTURA DE TELA DA VILLA DOS CORAÇÕES PARTIDOS

“Você acha que o comportamento que você tem com Louana desde o início do seu relacionamento merece uma pulseira vermelha ou não? Foi respeitoso com você, com seu desejo de mudar? » Lúcia Mariotti, ” treinador do amor » de “A Vila dos Corações Partidos”, faz a pergunta em tom professoral. “Eu me sinto emocionado, porque você se decepcionou especialmente », observa ela, grandes brincos dourados e olhar compassivo, diante de uma assembleia de candidatas atentas. Todos aplaudem quando Patrick se levanta para colocar sua pulseira vermelha com um olhar atordoado. Os doze participantes do reality show transmitido pela TFX vieram com problemas de relacionamento para resolver. As “cerimônias de pulseira” existem para fazer um balanço do seu progresso. Ao final desta nona temporada, apenas os melhores alunos sairão com pulseira de ouro, quando estiverem “ fui até o final do coaching », nas palavras de Lucie Mariotti.

Assistindo a esse programa, o tempo da primeira temporada de “Loft Story”, transmitido em 2001 pela TF1, parece muito distante. Na altura, o único objectivo dos candidatos era conquistar o favor do público para ganhar um jackpot de 3 milhões de francos. Nos atuais reality shows a figura do treinador passou a ser central, os jurados dos « The Voice” aos líderes da brigada do “Top Chef”, incluindo os psicólogos e sexólogos que deveriam formar casais duradouros em “Married at First Sight”. Frédéric Antoine, professor emérito da Universidade Católica de Louvain e especialista em reality shows, vê nestes programas de coaching “ um subgênero de reality shows de TV, que surgiu para renovar um conceito que estava perdendo força. É uma nova forma de contar histórias, onde o princípio já não é colocar os candidatos em competição uns contra os outros, mas sim empurrá-los para que evoluam em relação a si próprios. »

