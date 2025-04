Quando Trump atinge a UE com tarifas, como os Bruxelas podem retaliar? – DW – 04/02/2025

Níger quer aumentar sua economia e expandir seu indústria de mineração pela mineração de cobre na região de Agadez. O país concedeu uma permissão à empresa nacional Compagnie Miniere de L’Ar’air (Cominair SA).

“O Níger continua seu programa de diversificação de produção de mineração” com um movimento que “marca sua entrada no círculo restrito de países que produzem esse mineral estratégico”, de acordo com um comunicado do governo militar do Níger, que assumiu o poder após um golpe de julho de 2023.

Ulf Laessing, chefe do programa regional Sahel da Fundação Konrad Adenauer no vizinho Mali, disse que a concessão faz parte da estratégia do Níger para reduzir sua dependência de empresas estrangeiras para Extração mineral.

Laessing disse que era impossível prever o sucesso do projeto.

“A mina de cobre fica no norte, não muito longe da Líbia, onde a situação de segurança é muito pobre”, observou ele, acrescentando que o Níger está seguindo uma tendência vista em Burkina e Mali, onde os governos militares confiam mais em empresas locais, e não ocidentais.

Criação de empregos e crescimento de negócios

Os operadores da mina localizados na segunda maior cidade do Níger, Moradi, esperam produzir uma média de 2.700 toneladas de cobre por ano durante um período de dez anos.

O governo do Níger espera que a mina crie centenas de novos empregos e um negócio lucrativo. Atualmente, o cobre é negociado no mercado mundial por US $ 9.700 (€ 8.789) por tonelada.

Enquanto isso, uma licença de pequena escala foi concedida à empresa nigerien Compagnie Miniere de Recherche et d’Leploritation (comirex sa) em Dannet para produzir lítioum componente-chave das baterias recarregáveis ​​de íons de lítio que alimentam tudo, desde celulares até veículos elétricos.

A empresa espera produzir 300 toneladas de lítio por ano. O Estado do Nigério detém uma participação de 25% na mina de cobre Cominair e uma participação de 40% na Comirex, a fim de manter o controle do governo sobre os recursos do país.

Impacto do golpe militar

Durante décadas, o estado do deserto também foi um grande produtor de urânio, conhecido como “ouro branco” do energia renovável revolução.

De acordo com o Associação Nuclear Mundial, O Níger possui duas minas significativas de urânio, onde cerca de 5% do urânio produzido em todo o mundo foi extraído em 2022.

Desde o líder da junta Abdourhammane tchani poder apreendido no golpe militar a produção de urânio parou.

“Isso ocorre porque a fronteira com o Benin está fechada e o urânio só pode ser exportado via Benin”, disse Laessing à DW, observando que apenas o porto beninês de Cotonou foi licenciado para fazê -lo, destacando as dificuldades no chão.

“O governo quer fazer muito mais e não trabalhar mais com empresas francesas ou outras empresas ocidentais”, disse ele.

No entanto, Laessing observou que isso não garante o sucesso de “mineração interna” devido à falta de experiência local, qualificações técnicas e o equipamento de mineração necessário.

Enquanto a fronteira com Benin está fechado devido a disputas após o golpe, disse Laessing, “nada acontecerá” na produção de urânio e é questionável com que rapidez o progresso será feito com a mineração de cobre.

Declínio da influência francesa

A fonte de financiamento para os projetos de mineração não é clara, disse Laessing, que sugeriu que a mineração de cobre poderia ser parcialmente financiada com receitas da produção de petróleo, disse ele à DW.

O ex -governante colonial do Níger, França, tornou -se impopular no Sahel e perdeu influência. A junta não se considera mais vinculada por acordos de parceria da égide do presidente do Nigerien, Mohamed Bazoum, que foi expulso no golpe de 2023.

A junta militar retirou recentemente a Licença da Companhia Nuclear Francesa para minerar urânio – após 50 anos de operação no Níger.

A empresa canadense GoViex também não tem mais permissão para operar a mina de urânio Madaouela.

“Esses são atos simbólicos para nos tornar menos dependentes das empresas ocidentais”, disse Laessing. “As chances de sucesso são difíceis de avaliar”.

Quando se trata de matérias -primas para transição energética, o vizinho Mali também está bem posicionado para o futuro: nos últimos meses, duas novas minas de lítio iniciaram a produção, parcialmente em cooperação com a China.

As novas concessões complementam a extração de recursos minerais, que são abundantes no Sahel Estados do Mali, Níger e Burkina Faso.

O Níger, por exemplo, possui depósitos significativos de urânio, estanho e fosfato, além de petróleo bruto. Burkina Faso tem cobre, zinco e manganês. O Mali tem vários campos de petróleo anteriormente inexplorados. Todos os três países têm grandes depósitos de ouro.

Alianças anti-ocidentais

Todos os três países também estão seguindo um curso anti-ocidental e estão procurando novos aliados: Rússia quer lucrar com a mineração de urânio através de sua empresa nuclear Rosatom; A empresa de mineração Azelik é de propriedade da maioria por China.

De acordo com o Fórum de Defesa da África, a junta e o Irã do Níger estão “trabalhando secretamente em um acordo” para comprar 300 toneladas de urânio.

“As autoridades iranianas se aproximaram da Junta do Níger em agosto de 2023, cerca de um mês após o golpe de julho de 2023”, de acordo com um outubro de 2024 artigo na revista militar. “A visita foi o primeiro passo para contornar as sanções internacionais destinadas a impedir que o Irã desenvolva uma bomba”.

No entanto, em 2024, o primeiro -ministro Ali Mahaman Lamine Zeine insistiu que “nada” havia sido assinado com o Irã em relação ao urânio.

Seguindo golpes entre 2020 e 2023, Todos os três países de Sahel estão sob governos militares. Em um esforço para se emancipar de seus antigos parceiros e evitar sanções, eles também se retiraram do CECOWAS BLOC AFRIANO OCIDENTAL – e fundou o seu próprio Aliança dos Estados Sahel.

“Há um forte desejo de diversificação nas relações internacionais nesses países”, disse Seidik Abba, chefe dos Cires de think tank do Sahel, com sede em Paris.

Relações econômicas desiguais

Mesmo após o final da era colonial, as relações econômicas com o Ocidente nunca estavam em pé de igualdade, disse Abba em entrevista à DW.

“As condições foram ditadas unilateralmente pelos países ocidentais. Por exemplo, eles estabelecem os preços para as matérias -primas que compraram de países africanos. E isso foi e é percebido como injusto na África”, disse Abba.

Burkina Faso é o quarto maior produtor de ouro da África, com cerca de 58 toneladas por ano.

“O país ainda não deu o passo como o Mali, onde quer muito mais dinheiro, royalties e impostos das empresas de mineração ocidental na produção de ouro; elas ainda confiam na cooperação”, disse Laessing. “Burkina Faso entendeu que seria difícil continuar produzindo ouro sem empresas estrangeiras”.

Depois de produzir 66 toneladas de ouro em 2022, Mali é considerado o centro da produção de ouro na África e exerceu pressão sobre as empresas que exploram os depósitos de ouro. O governo militar liderado pelo Mali, por exemplo, está exigindo 125 bilhões de francos da CFA (US $ 199 milhões) em impostos atrasados ​​do Gigante do Ouro Canadense Barrick Gold.

Oficialmente, o discurso do governo é que eles agora são soberanos e pan-africanos. Na prática, porém, Laessing observou que as empresas estrangeiras ainda desempenham um papel importante.

Antonio Cascais e Eric Topona contribuíram para este artigo.

O artigo foi originalmente escrito em alemão.