Quarto suspeito de armar emboscada e matar adolescente com tiro no rosto é identificado no Acre

O quarto suspeito de participar da morte do adolescente Gabriel Lopes de Oliveira, 16 anos, que foi atingido por disparos de arma de fogo na cabeça e diversas outras partes do corpo no dia 2 de abril, em Sena Madureira, interior do Acre, foi identificado.

Nesta terça-feira (11), a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão contra o suspeito, que já cumpre pena por organização criminosa. Segundo as investigações, o rapaz, de 23 anos, teria fornecido as armas usadas no crime e ajudado os comparsas na fuga após matarem o menor.

“Depois do homicídio foi preso por um mandado de organização criminosa. Na alagação ele estava ameaçando o pessoal em um abrigo por ser de facção rival. A gente fez um trabalho de investigação e a prisão dele”, destacou o delegado Marcos Frank.

O adolescente estava reunido com um grupo de amigos, quando pelo menos seis pessoas com o rosto coberto chegaram efetuando os disparos. Os outros que estavam com o jovem conseguiram se proteger e se livrar dos disparos, mas o adolescente morreu ainda no local do crime.