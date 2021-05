OCA retoma atendimentos mediante agendamento na quinta-feira

Com a mudança da faixa vermelha para amarela em todo o Acre, definida pelo Comitê do Pacto Acre sem Covid na manhã desta terça-feira (11), os atendimentos presenciais nas Centrais de Atendimento (OCA) retornam a partir desta quinta-feira, 13, de maio. A informação foi repassada pelo governo do Acre.

O atendimento será retomado mediante agendamento, e com funcionamento de no máximo 30% de sua capacidade de atendimento presencial.

A diretora técnica da OCA, Francisca Brito, ressaltou que a pandemia ainda não acabou, e que os atendimentos presenciais retornam, mas obedecendo todos os cuidados e práticas de higiene recomendados pelos órgãos de saúde.

“Na entrada faremos aferição de temperatura e higienizamos as mãos. É proibida a entrada de acompanhantes. Só entra para fazer o serviço quem tem agendamento e no horário marcado, não há necessidade de chegar antes do horário marcado. Nosso atendimento é muito organizado, rápido e seguro”.

As informações necessárias tanto para o agendamento de serviços, quanto para saber quais órgãos estão atendendo nas três Centrais de Atendimento OCA (Rio Branco, Xapuri e Cruzeiro do Sul) podem ser obtidas pelas Centrais de Teleatendimento.

O horário de atendimento em Rio Branco é das 7h30 às 17h, pelos telefones:3215-2400/3215-2411/3215-2427/32152478/3215-2445/3215-2472/3215-2475/3215-2477/3215-2480/3215-2481.

Em Xapuri e Cruzeiro do Sul o horário de atendimento é das 7h30 às 12h30, o teleatendimento é realizado pelos números 3322-3850/3322-8569 (OCA Cruzeiro do Sul), e 3542-2272 (OCA Xapuri).