Quatro homens são presos com três armas de fogo no Juruá

Por meio da Operação Hórus, as Polícias Militar, Federal, Civil e Grupo Especial de Fronteira (Gefron) prenderam nessa terça-feira, 27, quatro homens e apreenderam três armas de fogo e munições em Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, no Alto Rio Juruá.

O comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, tenente-coronel Evandro Bezerra, ressalta a importância da integração das forças de segurança do Juruá, que resultou em muitas prisões e grandes apreensões de drogas: este ano foram mais de mil quilos incluindo maconha e cocaína.

“A integração entre as forças de segurança, com ações pontuais e coordenadas, tem nos trazido excelentes resultados no combate ao crime no Vale do Juruá”, pontuou.