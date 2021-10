Queda de árvore mata adolescente na zona rural de Capixaba

Um adolescente identificado apenas como Ítalo, de 14 anos, morreu após ser atingido por uma árvore na noite deste domingo, 24, no Ramal do Silveira, localizado na Alcoobrás, zona rural do município de Capixaba, interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Ítalo trafegava no ramal na garupa de uma motocicleta modelo Honda CG/125 Fan, de cor preta, juntamente com uma criança de 12 anos, que conduzia a moto.

Uma árvore caiu em cima das vítimas. Com o impacto Ítalo sofreu um afundamento de crânio e perda de massa encefálica.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local, Ítalo já se encontrava sem vida. Foi prestado atendimento à outras duas vítimas que sofreram apenas escoriações e ficaram no local.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos do Perito em criminalística. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos e em seguida o corpo ser liberado aos familiares.

Com informações de Ac24horas