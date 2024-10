Real Madrid e La Liga condenam abusos contra jogadores do Barcelona – DW – 27/10/2024

Kiran Stacey Political correspondent



Keir Starmer prometerá “abraçar a dura luz da realidade fiscal” na segunda-feira, enquanto o seu chanceler se prepara para revelar um orçamento que inclui bilhões de libras em aumentos de impostos e cortes de gastos.

O primeiro-ministro fará um discurso em West Midlands defendendo a abordagem trabalhista à economia, enquanto Rachel Reeves se prepara para anunciar o que ela promete que será tão importante um orçamento como qualquer outro na história do partido.

A chanceler estabelecerá na quarta-feira um grande impulso aos gastos de capital, pago por empréstimos mais elevados, uma série de aumentos de impostos e um aperto imediato nos orçamentos departamentais.

Faltando dias para o anúncio, sênior Trabalho os números estão preocupados com a possibilidade de serem punidos pelos eleitores por aumentarem as contribuições para o seguro nacional, tendo prometido não o fazer no seu manifesto eleitoral.

O primeiro-ministro afastará essas preocupações no seu discurso de segunda-feira, insistindo que os trabalhadores precisam de melhores serviços públicos.

Starmer dirá: “São os trabalhadores que pagam o preço quando o seu governo não consegue proporcionar estabilidade económica. Eles estão fartos de crescimento lento, padrões de vida estagnados e serviços públicos em ruínas.”

Ele acrescentará: “É hora de escolher um caminho claro e abraçar a dura luz da realidade fiscal para que possamos nos unir em torno de um plano confiável e de longo prazo. É hora de tomarmos decisões difíceis, porque ignorá-las nos colocou no caminho do declínio. É hora de ignorarmos o coro populista de respostas fáceis… nunca mais voltaremos a isso.”

O discurso de Starmer marca uma tentativa de evitar as críticas antes de uma das semanas mais importantes para seu mandato até agora.

No centro do orçamento estará um grande aumento nas contribuições para a segurança social pagas pelos empregadores. O chanceler deverá arrecadar pelo menos £ 8,5 bilhões aumentando essas contribuições e também reduzirá o limite em que elas são aplicadas.

Esse aumento de impostos será acompanhado por uma série de outros aumentos que também poderão ser controversos. Incluem a cobrança de IVA às escolas privadas, o aumento do imposto sobre ganhos de capital nas vendas de acções e a imposição de um imposto sobre heranças sobre algumas propriedades agrícolas.

O dinheiro ajudará a fechar o Lacuna de £ 22 bilhões nas finanças públicas que Reeves diz ter sido deixado para trás pelo governo anterior. A chanceler disse que pretende arrecadar outros 18 mil milhões de libras para melhorar os serviços públicos, incluindo o financiamento de um aumento anual de 4,5% no orçamento do NHS.

Reeves cortará os orçamentos de gastos diários de departamentos como o Ministério da Justiça, o departamento de transportes e o departamento de habitação.

A longo prazo, a chanceler mudar a definição de dívida do governo para lhe permitir pedir emprestados 50 mil milhões de libras adicionais por ano para investimento de capital até ao final do parlamento. Mas, num esforço para tranquilizar os mercados obrigacionistas, ela deverá limitar-se a contrair empréstimos apenas entre 20 mil milhões e 25 mil milhões de libras a mais do que o actualmente previsto.

O dinheiro extra ajudará a pagar 1,4 mil milhões de libras adicionais para reparar edifícios escolares, bem como dois locais de captura e armazenamento de carbono no norte de Inglaterra, e um plano para regenerar a estação de Euston e completar a ligação ferroviária de alta velocidade com Old Oak. Comum.

Não será usado para pagar mais portos livres, apesar de Downing Street ter anunciado na semana passada que a chanceler iria revelar cinco novos locais no orçamento. Os tempos financeiros revelado no domingo que o anúncio foi um erro e que o dinheiro seria usado em sites previamente anunciados. “Foi uma confusão total com as comunicações”, disse um funcionário ao jornal.

Os ministros passaram grande parte da última semana envolvidos numa discussão sobre quem deveria contar como “pessoas trabalhadoras”, dado que prometeram não aumentar os impostos sobre os trabalhadores no seu manifesto.

Na semana passada, Starmer disse que usou o termo para designar pessoas que ganham dinheiro através do trabalho, e não de ativos como ações ou propriedades, embora Downing Street tenha dito mais tarde que pessoas que possuíam um pequeno número de ações poderiam ser consideradas pessoas trabalhadoras.

pular a promoção do boletim informativo Receba as manchetes e destaques do dia por e-mail diretamente para você todas as manhãs Aviso de privacidade: Os boletins informativos podem conter informações sobre instituições de caridade, anúncios on-line e conteúdo financiado por terceiros. Para mais informações consulte nosso política de Privacidade. Usamos o Google reCaptcha para proteger nosso site e o Google política de Privacidade e Termos de Serviço aplicar. após a promoção do boletim informativo

Bridget Phillipson, secretária de educação, disse à BBC no domingo: “Saindo deste orçamento, os trabalhadores não verão impostos mais elevados nos recibos de vencimento que recebem. Isso é muito importante, porque conhecemos as pressões que as pessoas sofrem.”

Starmer tentará na segunda-feira reformular esse debate, dizendo: “Escolhemos um caminho diferente: decisões honestas, responsáveis ​​e de longo prazo no interesse dos trabalhadores”.

Ecoando o tom pessimista que usou num discurso no jardim de Downing Street, em Agosto, ele acrescentará: “Temos de ser realistas sobre onde estamos como país. Não estamos em 1997, quando a economia estava decente mas os serviços públicos estavam de joelhos. E não estamos em 2010, onde os serviços públicos eram fortes mas as finanças públicas eram fracas. Estas são circunstâncias sem precedentes.”

Apesar dos extensos esforços de Reeves e Starmer para preparar os eleitores e os mercados para o orçamento que está por vir, alguns ministros estão preocupados com o impacto das suas medidas nas hesitantes classificações do partido nas sondagens.

Os altos funcionários estão particularmente preocupados com a possibilidade de Reeves aumentar o limite de 2 libras nas tarifas de autocarro locais, uma medida que alertam que poderá ter um impacto imediato na vida das pessoas que não será mitigado pela promessa de mais gastos públicos no futuro.

O primeiro-ministro tentará afastar tais críticas na segunda-feira, dizendo: “Se as pessoas querem criticar o caminho que escolhemos, essa é uma prerrogativa delas. Mas deixe-os então indicar uma direção diferente.

“Se eles acham que o Estado cresceu demasiado, deixem-nos dizer aos trabalhadores quais os serviços públicos que cortariam. Se eles não consideram necessário o nosso investimento a longo prazo em infra-estruturas, deixem-nos explicar aos trabalhadores como fariam crescer a economia para eles.”

Ele e a chanceler provavelmente serão impulsionados em sua mensagem econômica por novas análises na quarta-feira do Escritório de Responsabilidade Orçamentária expondo o “buraco negro” de 22 mil milhões de libras com mais detalhes.

Reportagem adicional de Graeme Wearden