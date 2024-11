Dentro de três anos, o Movimento 23 de Março (M23) conseguiu ocupar grandes partes do Kivu do Norte, no leste República Democrática do Congo. O RuandaOs rebeldes apoiados por Israel conseguiram estender a sua influência a cinco das seis áreas da província – Rutshuru, Nyiragongo, Beni, Masisi e Walikale.

De acordo com o Nações Unidasa área de influência do M23 é “a maior já registada e representa um aumento de 70% face a novembro de 2023”.

A situação em Walikale permanece incerta, especialmente em torno da aldeia de Pinga, palco de confrontos entre os rebeldes do M23 e o exército congolês, que é apoiado pelas milícias locais de Wazalendo.

Objetivo: controle dos minerais

As ofensivas do M23 seguem uma lógica clara: querem ganhar o controle os minerais da região — principalmente ouro, cassiterita, coltan, cobalto e diamantes. Depois de tomarem partes das áreas de Rutshuru e Masisi, os rebeldes avançam em direção a Walikale, que é conhecida pela sua grande produção de coltan.

Apesar de um acordo de cessar-fogo mediado por Angola em Agosto, o M23 retomou a sua ofensiva em 20 de Outubro. Durante algum tempo, ocuparam Kalembe, uma cidade no território de Walikale, no Kivu do Norte, mas foram depois expulsos numa contra-ofensiva pelas milícias de Wazalendo e da Defesa Nduma. do Congo – Renovado (NDC-R). Guidon Shimiray Mwissa o líder do NDC-R, é um criminoso de guerra que luta ao lado do exército congolês.

Vítimas do conflito em curso: pessoas deslocadas internamente num campo perto de Goma Imagem: Moses Sawasawa/AP Aliança de foto/imagem

ONU: M23 gera receitas através de impostos sobre a produção de coltan

Kalembe está localizado num importante eixo de transporte para jazidas mineiras, entre outras coisas.

“A área de Walikale é muito rica em minerais”, disse Augustin Muhesi, que ensina ciências políticas no Kivu do Norte. “Se o M23 quer ocupar esta área a todo custo, é apenas para criar uma oportunidade de mineração de minerais para que possa financiar as suas operações militares”.

As estimativas da ONU mostram que o M23 já gera cerca de 300 mil dólares (280 mil euros) por mês em receitas através de impostos sobre a produção de coltan em Masisi e Rutshuru.

Em Abril de 2024, a M23 cercou Sake, um centro de transportes a cerca de 23 quilómetros (14 milhas) da capital do Kivu do Norte, Goma. Os rebeldes também capturaram Rubaya, uma cidade no centro da mineração de coltan. O mineral é estrategicamente importante para a transição energética em particular.

Trabalhadores numa mina de coltan perto de Rubaya, no leste do Congo Imagem: Baz Ratner/REUTERS

Acusação: M23 exporta coltan para Ruanda

O Governo congolês acusa o M23 de exportar a produção das minas de Rubaya para Ruanda. Uma organização local da sociedade civil afirma que os rebeldes distribuíram material para encorajar a retoma da mineração.

O mais recente UM relatório de perito sobre o Congo afirma que cerca de 3.000 a 4.000 soldados ruandeses estão atualmente em solo congolês para apoiar o M23, que conta com cerca de 3.000 combatentes. “O FDR (exército ruandês) já não se limita a meramente apoiar as operações do M23 nas áreas de Rutshuru, Masisi e Nyiragongo, mas está agora a intervir direta e decisivamente”, escreveram os especialistas. “Isso permitiu que os dois grupos… expandissem rapidamente seu território até as margens do Lago Edward.”

De acordo com o Projeto de Localização de Conflitos Armados e Dados de Eventos (ACLED) uma ONG que acompanha conflitos em todo o mundo, o movimento rebelde M23 esteve envolvido em quase 1.700 incidentes violentos desde que retomou as suas atividades em novembro de 2021, custando a vida a 1.746 pessoas.

