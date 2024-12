Rebeldes islâmicos do HTS avançam em direção a Hama – DW – 12/03/2024

Quando o primeiro-ministro Michel Barnier revelou o seu plano de redução do défice em Outubro, prometendo reduzir esse valor para 3% do PIB em 2029, ele parecia ter esperança de ser capaz de conduzir o Economia francesa em águas mais calmas. O prognóstico do país para o défice público deste ano tinha acabado de saltar de cerca de 5 para mais de 6% do produto interno bruto (PIB) do país. Um aumento que permanece inexplicável até hoje.

Mas um iminente voto de desconfiança no Parlamento poderá agora pôr abaixo as esperanças de Barnier – e desencadear uma tempestade económica.

Isso ocorre depois que Barnier vinculou a votação de uma parte do Orçamento para 2025 — um primeiro passo para colocar o défice no caminho certo para cumprir as regras fiscais da União Europeia — para um veículo constitucional especial, que só permite a suspensão de projetos de lei através de uma moção de censura.

O primeiro-ministro não tem maioria no parlamento e lidera um governo de coligação composto pelo Presidente Emmanuel Macrono partido da Renascença e os republicanos conservadores depois eleições parlamentares antecipadas em julho. Macron convocou essas eleições depois de o seu partido ter ficado em segundo lugar nas eleições parlamentares da UE de junho, recebendo menos de metade dos votos do Partido Nacional de extrema-direita.

Mas o que parecia ser a única maneira de Barnier conseguir o orçamento através do parlamento é agora provável que o tiro saia pela culatra, com os partidos de esquerda e de extrema-direita a prometerem votar a saída do governo.

Fraqueza subjacente da economia francesa

A última crise surge num momento em que alguns dos indicadores económicos têm permanecido relativamente estáveis. Prevê-se que o PIB francês cresça 1,1% este ano – enquanto O PIB da Alemanha deverá encolher 0,2%. O desemprego é de 7,4% – o que é relativamente baixo para França. Inflação caiu para cerca de 2%, contra 5% há alguns anos.

Mas para Denis Ferrand, chefe do instituto de investigação económica Rexecode, com sede em Paris, estes números relativamente bons não conseguem esconder o facto de a economia francesa ter enfraquecido ao longo dos últimos anos.

“As empresas francesas – e europeias – tornaram-se menos competitivas em relação às chinesas, uma vez que os nossos custos de produção aumentaram 25% desde 2019. Aumentaram apenas 3% na China no mesmo período”, disse ele à DW.

Ferrand atribui isso a anos de inflação elevada, taxas de juro e preços da energia, especialmente após o início da invasão russa da Ucrânia em Fevereiro de 2022, que, segundo ele, deixou “muita prudência no ar”.

“Fazemos um inquérito trimestral entre os chefes de 1.000 pequenas e médias empresas francesas sobre o seu comportamento de investimento e, em Outubro, apenas 36% deles planeavam manter os seus investimentos, com 45% a dizer que os iriam adiar e 18% a quererem cancelá-los”, disse Ferrand.

“Essa tendência começou a surgir desde o início do ano, mas realmente ganhou força desde as eleições parlamentares antecipadas de julho”, acrescentou.

Um inquérito realizado em meados de Novembro pela consultora britânica Ernest & Young (EY) entre 200 chefes de empresas internacionais produziu resultados semelhantes: cerca de metade dos inquiridos tinham reduzido ou adiado os seus projectos de investimento. Isto acontece depois de a França ter liderado a pesquisa de atratividade de investimentos da EY na Europa desde 2019.

O governo do primeiro-ministro francês Michel Barnier enfrenta um voto de desconfiança na quarta-feira Image: STEPHANE DE SAKUTIN/AFP

O número de falências está aumentando

Philippe Druon, advogado de falências e reestruturação do escritório de advocacia Hogan Lovells, com sede em Paris, confirma que os investidores estão reticentes.

“É muito difícil encontrar compradores para empresas que foram para a administração. Atualmente gerencio 60 desses casos, o que é muito”, disse ele à DW, acrescentando que o número de falências foi tão elevado como durante a crise financeira de 2008.

Espera-se que cerca de 65 mil empresas entrem com pedido de insolvência este ano – em comparação com 56 mil no ano passado.

Druon acredita que o aumento se deve apenas parcialmente a um efeito de recuperação.

“Muitas empresas têm agora de pagar empréstimos que o governo concedeu durante a epidemia de COVID-19, mas também há razões estruturais, como a transição para carros eléctricos e o facto de haver menos procura de espaços de escritório, uma vez que muitos funcionários optam agora por trabalhar em casa”, disse ele.

“Além disso, as taxas de juro no mercado de capitais têm sido relativamente elevadas, o que torna o investimento em empresas menos apelativo”, acrescentou.

Poderá a França entrar numa crise financeira?

E, no entanto, Anne-Sophie Alsif, economista-chefe da consultora BDO, com sede em Paris, afirma que estes factores por si só não contribuiriam para uma situação económica dramática. O fator político sim.

“Os nossos números macroeconómicos estavam prestes a melhorar, mas se o governo cair agora e nenhum orçamento personalizado para 2025 for aprovado no parlamento, entraremos numa crise económica – seria catastrófico”, disse ela à DW.

“Iremos sinalizar aos investidores que o nosso país é incapaz de implementar um plano de redução do défice”, sublinhou Alsif.

Se o governo for eliminado, é provável que o orçamento de 2024 seja replicado em 2025.

“Mas foi esse o orçamento que aumentou o nosso défice para mais de 6%”, disse ela.

“A decisão de Macron de dissolver o Parlamento foi um erro monumental. Somos agora forçados a governar o nosso país através de coligações, mas somos incapazes disso e, portanto, enfrentamos uma situação política extremamente instável”, acrescentou.

Tal como a Alemanha, os fabricantes de automóveis franceses enfrentam intensa concorrência dos rivais chineses Imagem: Eliot Blondet/MAXPPP/dpa/aliança de imagem

Ainda alguma confiança dos investidores

Christopher Dembik, consultor de investimentos da subsidiária parisiense da Pictet Asset Management, com sede na Suíça, qualifica a declaração de Alsif.

“É um exagero dizer que a França está à beira de uma crise financeira. Isso significaria que o país não seria capaz de refinanciar a sua dívida, como a Grécia fez a partir de 2009, e os mercados não estão a indicar isso neste momento”, disse ele à DW. .

“Os gestores de fundos de investimento dos EUA têm-me dito que já tiveram em conta o risco político da França nos seus cálculos e o spread actual da França – a diferença nas taxas de juro dos títulos do governo a 10 anos em comparação com os emitidos pela Alemanha – ascende a 0,8 pontos percentuais, o que é mais do que aceitável”, afirmou Dembik.

A França paga actualmente taxas de juro de cerca de 3% sobre estes títulos.

Mas o país pagou recentemente, pela primeira vez na história, uma taxa mais elevada do que a Grécia. E até às eleições antecipadas de Julho, o spread era apenas de 0,5 pontos percentuais.

Isto fez com que o economista Ferrand temesse que a França pudesse não ser capaz de evitar uma crise financeira.

“Paris sempre confiou no facto de ser demasiado grande para falir para outros países europeus”, disse ele. “Mas as pessoas em Bruxelas estão a começar a perder a paciência com a nossa aparente incapacidade de reduzir a dívida pública.”

A dívida pública francesa excede agora o PIB francês.

Editado por: Nik Martin