Rebeldes sírios nomeiam novo primeiro-ministro enquanto potências externas se movimentam para reforçar interesses | Síria

O principal grupo rebelde da Síria nomeou um novo primeiro-ministro para chefiar o governo de transição do país, à medida que potências externas se movem para reforçar os seus interesses na sequência do colapso do regime de Assad.

O novo primeiro-ministro, Mohammad al-Bashir, dirigiu anteriormente uma administração em Idlib sob o controlo de Hayat Tahrir al-Sham (HTS), o mais forte dos grupos rebeldes que se mudaram para Damasco e outras cidades.

Bashir disse num breve discurso na televisão estatal que se tinha reunido com membros do governo de transição e do regime deposto e que permaneceria no cargo até 1 de Março.

“Agora é hora de este povo desfrutar de estabilidade e calma”, disse Bashir numa entrevista separada à Al Jazeera.

Israel declarou na terça-feira a sua intenção de criar uma “zona defensiva estéril” dentro da fronteira sul da Síria, depois de uma campanha de bombardeamentos dirigida contra a marinha síria, alegados locais de armas químicas e outros meios militares deixado para trás pelo regime.

O Israel As Forças de Defesa (IDF) disseram mais tarde que realizaram mais de 480 ataques nas 48 horas anteriores, atingindo “a maior parte dos arsenais de armas estratégicas” na Síria para impedir que caíssem nas mãos de extremistas.

No norte da Síria, as forças turcas bombardearam alvos curdos e o Exército Nacional Sírio, apoiado pela Turquia, entrou em confronto com as Forças Democráticas Sírias (SDF), lideradas pelos curdos, que são apoiadas pelos EUA. O monitor de guerra do Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com sede no Reino Unido, disse que pelo menos 218 pessoas foram mortas em três dias de combates entre as duas forças em Manbij, a nordeste de Damasco.

Os ataques turcos às FDS puseram em causa a viabilidade da pequena presença militar dos EUA no norte da Síria, bem como nos campos de prisioneiros geridos pelas FDS onde foram detidos combatentes do Estado Islâmico (EI) e as suas famílias. As tropas dos EUA operam em parceria com as FDS.

Na manhã de quarta-feira, o comandante das FDS, Mazloum Abdi, disse que as FDS e os rebeldes apoiados pela Turquia chegaram a um acordo de cessar-fogo em Manbij através da mediação dos EUA.

Charles Lister, diretor do programa para a Síria no Instituto do Médio Oriente em Washington, disse: “As FDS sempre deixaram claro que, se a sua existência estivesse em perigo, as prisões não seriam a prioridade.

“As tropas dos EUA só poderão permanecer no terreno se os seus parceiros das FDS forem viáveis.”

A administração Biden, com menos de seis semanas para o fim, tem sido cautelosa na sua resposta aos acontecimentos. Quando foi nomeado um governo de transição em Damasco, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, apelou a um processo político “inclusivo” e disse que o reconhecimento dos EUA dependeria do cumprimento desses padrões pelos novos mestres da Síria.

“O povo sírio decidirá o futuro da Síria. Todas as nações deveriam comprometer-se a apoiar um processo inclusivo e transparente e abster-se de interferências externas”, disse Blinken num comunicado.

“Os Estados Unidos reconhecerão e apoiarão totalmente um futuro governo da Síria que resulte deste processo.”

Os primeiros sinais vindos de Damasco foram de que o HTS estava a tentar manter o controlo exclusivo do processo de transição.

“Não é um bom sinal que a transição em Damasco esteja a ser liderada apenas por este grupo”, disse Lister, apontando para as “práticas ditatoriais” passadas do HTS em Idlib.

Representantes de estados vizinhos e de nações do Golfo Árabe teriam realizado reuniões com funcionários do HTS e era amplamente esperado que reconhecessem o governo de transição nos próximos dias.

Os países ocidentais têm geralmente mantido distância. Os EUA, o Reino Unido e a ONU já tinham designado o HTS como um grupo terrorista devido à sua antiga afiliação à Al-Qaeda, e os países europeus seguiram em grande parte o exemplo.

As capitais ocidentais indicaram que estão pronto para repensar essa designação dependendo do comportamento do HTS, e há relatos de que funcionários dos EUA tiveram contactos não oficiais com o HTS.

O líder do HTS, Ahmed al-Sharaa, também conhecido como Abu Mohammed al-Jolani, procurou acalmar os temores sobre como a Síria seria governada, dizendo à Sky News na terça-feira que o país estava “exausto” da guerra e não voltaria a uma guerra.

“A Síria será reconstruída”, disse ele. “O país caminha para o desenvolvimento e a reconstrução. Está caminhando para a estabilidade.”

Esperava-se que o enviado especial da ONU para a Síria, Geir Pedersen, convocasse uma conferência internacional sobre a situação no final desta semana em Genebra, à medida que os acontecimentos no terreno continuam a desenrolar-se a alta velocidade.

O futuro das instalações militares russas na Síria, como a base naval de Tartus, o campo de aviação de Khmeimim, perto de Latakia, e outros postos militares avançados, permanecia em jogo na terça-feira.

Sob a liderança de Ahmed al-Sharaa, também conhecido pelo seu nome de guerra Abu Mohammed al-Jolani, o HTS tem-se abstido até agora de atacar activos militares russos. A mídia estatal russa informou que a oposição síria havia “garantido” a segurança das suas instalações, enquanto Moscou disse estar pronta para conversar com os novos governantes da Síria.

Ryan Crocker, antigo embaixador dos EUA na Síria, disse: “Tanto a Rússia como o HTS reconhecem que nenhum deles precisa de uma nova luta neste momento”.

No entanto, não estava claro se os rebeldes permitiriam que as forças russas continuassem a operar nas suas bases sírias a longo prazo, dado o papel desempenhado por Moscovo, até há poucos dias, de fornecer poder aéreo ao regime de Assad e de bombardear incessantemente alvos civis na oposição. território controlado.

A Agence France-Presse informou que novas imagens de satélite de Tartus mostraram que não havia navios russos no porto na segunda-feira, mas o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, negou que Moscou tenha abandonado a base.

A chefe da política externa da UE, Kaja Kallas, disse: “Para Putin e para o regime iraniano, a queda de Assad é um duro golpe para ambos”. Falando perante uma comissão parlamentar europeia na terça-feira, Kallas acrescentou que existem preocupações legítimas sobre os riscos de violência sectária e de um ressurgimento do extremismo na Síria.

A dissolução das prisões geridas pelos curdos que detinham combatentes do EI poderia agravar o recente ressurgimento dos ataques do EI na Síria e possivelmente noutros locais, representando um dilema inicial para Donald Trump.

No fim de semana, o presidente eleito publicou nas redes sociais para enfatizar a sua oposição a qualquer envolvimento dos EUA na Síria.

“Os Estados Unidos não deveriam ter nada a ver com isso. Esta não é a nossa luta. Deixe acontecer. Não se envolva! ele escreveu.

Os EUA têm cerca de 900 soldados no norte da Síria como parte de uma missão anti-EI em parceria com as FDS. No domingo, as forças dos EUA realizaram dezenas de ataques aéreos contra 75 alvos do EI. O chefe do comando central dos EUA, Gen Erik Kurilla, disse: “Não deve haver dúvidas – não permitiremos que (o Estado Islâmico) se reconstitua e tire vantagem da situação atual na Síria”.

Crocker disse: “Trump disse que deveríamos ficar fora do conflito, mas já estamos nele. No entanto, a nossa capacidade de permanecer lá e conter o EI está muito em questão.”