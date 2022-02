Reforma na Rodoviária de Sena começa na próxima semana, confirma Cirleudo Alencar

O Governo do Acre, por intermédio da Seinfra, iniciará na próxima semana o trabalho de reforma na Rodoviária de Sena Madureira que há vários anos se encontra em situação extremamente caótica.

A empresa Líder Construções, vencedora da licitação, já está nos preparativos finais para começar a obra. “Iremos completar mais um ciclo com a população de Sena Madureira que é a reforma total da Rodoviária. Trata-se de mais um compromisso do governador Gladson Cameli que será cumprido. A obra engloba a reforma completa do local e a reconstrução do pátio, visando garantir um espaço apropriado para os moradores”, destacou o secretário da Seinfra, Cirleudo Alencar.

Ele adiantou que também está no radar do Governo do Acre a revitalização do prédio da Rádio Difusora de Sena Madureira cujos trabalhos serão feitos ainda neste ano. “O governador Gladson Cameli também fará convênio com o município de Sena para a pavimentação de Ruas”, completou.

A reforma completa da Rodoviária está orçada em 727 mil reais.

Com informações de Na Hora da Noticia