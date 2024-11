Republicanos reivindicam Câmara dos EUA, alcançando ‘trifecta’ de vitórias eleitorais | Notícias das Eleições de 2024 nos EUA

O Partido Republicano conquistou assentos suficientes para manter o controle sobre a Câmara dos Representantes, consolidando um desempenho dominante nos Estados Unidos em 2024. eleições.

A agência de notícias Associated Press anunciou que o partido atingiu o limite chave de 218 assentos, de um total de 435, na noite de quarta-feira.

A vitória na Câmara não dá apenas aos republicanos a liderança sobre ambas as câmaras do Congressomas também garante que o partido tenha domínio sobre todos os principais ramos do governo.

Nas eleições gerais de 5 de Novembro, o líder republicano e ex-presidente Donald Trump também ganhou a Casa Branca por uma margem dominante, fazendo campanha numa plataforma “América em primeiro lugar”.

E graças aos juízes nomeados durante o último mandato de Trump, o Supremo Tribunal tem uma maioria absoluta de seis a três a favor dos conservadores.

“Estamos unidos, determinados e prontos para entregar a Agenda América Primeiro”, disse o presidente da Câmara Mike Johnson escreveu nas redes sociais no início do dia, antes do anúncio.

A AP é frequentemente utilizada como referência na cobertura eleitoral, uma vez que não emite projeções: apenas convoca uma corrida quando não existe um caminho concebível para a vitória de candidatos ou partidos rivais.

Embora muitas disputas – incluindo a batalha pela presidência – tenham sido convocadas poucas horas após o encerramento das urnas no dia da eleição, a luta pelo controle da Câmara levou mais de uma semana para ser decidida.

Isso se deve ao grande número de assentos em jogo e à natureza acirrada de algumas corridas individuais.

A cada dois anos, todas as 435 cadeiras da Câmara são candidatas à reeleição. Isso marca um forte contraste com a câmara alta do Congresso, o Senado, onde os mandatos duram seis anos e apenas um terço dos senadores podem ser reeleitos em qualquer momento.

Com as disputas pela Câmara se desenrolando em todo o país, as leis e protocolos eleitorais em diferentes estados também contribuíram para atrasos na contagem os resultados.

Alguns estados, como a Califórnia, enviam cédulas pelo correio a todos os eleitores registrados. A classificação das cédulas devolvidas pode ser um processo demorado.

A Califórnia também oferece registro de votação no mesmo dia para quem perder o prazo de inscrição. Os eleitores podem votar provisoriamente, que é retido até que as autoridades possam verificar a elegibilidade de uma pessoa para votar. A cédula só é contada depois disso.

Enquanto isso, em estados como Arizona e Califórnia, as autoridades passam dias após uma eleição verificando as assinaturas dos eleitores.

As disputas em ambos os estados ajudaram a levar os republicanos ao limite na noite de quarta-feira.

A disputa que ajudou o partido a alcançar o número mágico de 218 aconteceu no 6º distrito congressional do Arizona, onde o titular Juan Ciscomani derrotou a professora de direito democrata Kirsten Engel.

Nos últimos dias, os republicanos também obtiveram vitórias estreitas para manter assentos nos 41º e 22º distritos eleitorais da Califórnia. E uma cadeira invertida no 8º distrito congressional do Colorado ajudou a impulsionar os republicanos.

Alcançar uma “trifeta” eleitoral – ao ganhar o controlo da Câmara, do Senado e da Casa Branca – abriu caminho para os republicanos potencialmente promulgarem a sua plataforma partidária, com poucos impedimentos da esquerda.

Mas uma “trifecta” não é garantia contra lutas políticas internas. Os Democratas detinham anteriormente uma trifeta de 2021 a 2023, mas certas prioridades políticas foram frustradas pela dissidência interna, com algumas figuras, como o independente Kyrsten Sinema do Arizona, contrariando a ortodoxia partidária.

O Senado virado do controle democrata para o republicano na noite seguinte às eleições de 5 de novembro. Os republicanos, entretanto, já haviam virado a Câmara no Eleições intercalares de 2022.

Na quarta-feira, os republicanos votaram a favor do Representante Johnson mantendo seu papel como presidente da Câmara, o presidente da Câmara.

“É um novo dia na América”, disse Johnson numa conferência de imprensa na quarta-feira, oferecendo a sua versão de um slogan que ficou famoso pelo falecido presidente republicano Ronald Reagan.

Johnson acrescentou que Trump falou aos legisladores republicanos, comparando os comentários do presidente eleito a uma “reunião de incentivo”.

“Todos se sentem muito confiantes e muito encorajados em relação aos dias que virão”, disse ele. “E ele nos deu uma mensagem muito inspiradora. Ele falou sobre a importância de manter a unidade e apoiar esta equipe de liderança para seguir em frente.”