Restaurante pede desculpas públicas a funcionária demitida por alimentar sem-teto na loja

Victoria Hughes é uma funcionária que foi demitida do emprego por alimentar um sem teto que entrou com fome no restaurante. Detalhe: Victoria deu o prato com o dinheiro dela.

O momento de solidariedade, seguido pela demissão foi em 2023 e ganhou repercussão nacional nos Estados Unidos. Agora, o restaurante IHOP, na Flórida, onde tudo aconteceu, pediu desculpas em uma retratação pública à mulher.

Além de oferecer o emprego de volta, a empresa anunciou o pagamento por todo período em que Victoria ficou afastada. “Preciso do meu emprego, mas ainda assim faria de novo. Eu realmente faria de novo, eu ajudaria alguém se pudesse. Se ele tivesse me pedido minha camisa, eu provavelmente ficaria tentada a doar”, contou em entrevista ao WFLA.

Estava com muita fome

No final de novembro, a garçonete estava em um turno movimentado no restaurante.

De repente, um homem em situação de rua entrou no local e disse que estava com muita fome. Imediatamente, Victoria ficou tocada pela situação.

Sem pensar duas vezes, usou o próprio dinheiro e comprou panquecas para o rapaz. Em seguida, contou para o gerente sobre a ação.

Demissão veio

Infelizmente, o supervisor não gostou nada do ato. Para ele, alimentar o homem poderia criar problemas e comprometer a segurança dos clientes.

“Ele falou comigo ontem e me disse que eu estava demitida. Eu perguntei a ele por quê? E ele disse, política da empresa”, contou.

Mas se teve um para criticar, outros milhões apareceram para elogiar!

Onda de solidariedade

Após a demissão, Victoria compartilhou o relato nas redes e ganhou uma onda de solidariedade. Enquanto ela era muito elogiada, a rede era duramente criticada.

A pressão foi tanta, que a IHOP se manifestou publicamente e ofereceu o emprego de volta à jovem.

No comunicado, a empresa disse estar comprometida com a inclusão e que vai utilizar episódios como este para treinar seus funcionários a como lidar com situações de insegurança alimentar.

Além disso, a companhia informou que vai fazer doações para bancos de alimentos.

Ainda não decidiu

Depois do caso, Victoria disse que ainda não decidiu se quer voltar para o trabalho.

No momento, ela está de férias e recebeu várias doações de desconhecidos que se sensibilizaram com a história.

“Sou muito grata por qualquer doação que seja feita para me ajudar a passar por esse período”, agradeceu.

A garçonete disse que não sabe se vai voltar ao emprego e recebeu doações de vários desconhecidos. – Foto: Reprodução/USA Today







