Restaurante Popular de Rio Branco é reinaugurado, mas atendimento para público vai ser a partir de terça (19)

Com uma cerimônia que contou com populares e autoridades, o restaurante popular de Rio Branco foi reinaugurado nesta segunda-feira (18) após dois anos fechado por conta da pandemia da Covid-19. A prefeitura leu o decreto de criação, pontuando as mudanças no local que fica na Estrada da Sobral, em Rio Branco.

O valor do prato de comida, que antes era vendido a R$ 2,50, agora passa para R$ 2. Outra novidade é que o local vai atender somente pessoas inscritas no CADÚnico ou que sejam beneficiárias de algum programa social. Isso porque, segundo a prefeitura, o objetivo é garantir que o atendimento seja voltado especificamente para pessoas em vulnerabilidade social.

A capacidade do local tem capacidade para atender cerca de 500 pessoas por dia com almoço e vai funcionar de segunda a sexta-feira. O espaço passou por uma obra entre junho e novembro do ano passado, quando era administrado por uma empresa terceirizada, com orçamento de cerca de R$ 90 mil.

Muita gente compareceu ao evento nesta segunda-feira (18), mas o almoço ainda não foi servido. De acordo com a prefeitura, a refeição com o preço popular vai começar a ser vendida a partir de terça-feira (19), das 10h30 até às 14h30.

“Hoje tivemos a reabertura e tivemos o bolo, que foi servido à população. Oficialmente será aberto ao público para alimentação a partir de amanhã [19]. Não começamos com o serviço hoje por conta da cerimônia de abertura, leitura do decreto e até mesmo para não gerar muito tumulto por conta da pandemia”, disse a chefe da divisão de segurança alimentar e nutricional, Sergiane Costa.

Muita gente esteve presente na inauguração do Restaurante Popular em Rio Branco — Foto: Murilo Lima/Rede Amazônica Acre

Reinauguração

Com a saída da empresa, a administração do espaço passou para a Prefeitura de Rio Branco. Inicialmente, a previsão era de que o local fosse reinaugurado no mês de março, mas por conta de problemas contratuais, houve o atraso na entrega.

“Passa a ser voltado para pessoas cadastradas no CADÚnico, assim como para os atendidos pela política de população de rua e os que recebem atendimentos nos nossos Cras. Lá mesmo vai ser feita a consulta no sistema para liberar e fazer o cadastro na bilhetagem. A ideia é justamente focar no público que realmente necessita e só tem condição de pagar o mínimo, cumprir no caso a missão social mesmo, através da segurança alimentar”, disse o diretor de assistência social do município, Jéfferson Barroso.

Enquanto esteve fechado ao público, o espaço ficou sendo usado por alunos do curso de Manipulação de Alimentos e Técnica de Salgadeiro do Programa de Aceleração do Crescimento do Senac.

“Agora está todo climatizado, a operação do Restaurante Popular é toda própria da Prefeitura de Rio Branco, com recurso próprio, não é mais de um programa do governo federal. Não é mais uma empresa terceirizada que presta o serviço, a operação, então os colaboradores, o cardápio nutricional e os insumos são de responsabilidade nossa.”