Reunião Xi-Biden: Tarifas para Taiwan, o que prejudica os laços EUA-China à medida que Trump se aproxima | Notícias de Donald Trump

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente Xi Jinping, da China, se reunirão no sábado, no que deverá ser o último encontro presencial durante o mandato de Biden, enquanto Pequim se prepara para uma Presidência de Donald Trump em Washington.

Os dois líderes participam numa reunião de dois dias de chefes de Estado do Cooperação Económica Ásia-Pacífico grupo em Lima, Peru, que começou na sexta-feira. A reunião de sábado será a terceira vez que os dois conhecer pessoalmente desde que Biden assumiu o cargo.

As relações entre a China e os EUA, as superpotências mais importantes do mundo, despencaram durante o primeiro mandato de Trump como presidente, quando este iniciou uma guerra comercial com Pequim, utilizando taxas tarifárias punitivas.

No entanto, os laços tornaram-se ainda mais difíceis nos últimos quatro anos da administração Biden, com pontos delicados que vão desde guerras comerciais ao TikTok. Em 2023, o México ultrapassou a China como maior parceiro comercial dos EUA pela primeira vez em 20 anos, à medida que os laços económicos se deterioravam.

Ainda assim, Biden procurou manter um relacionamento estável com Pequim. O conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, disse aos repórteres antes da reunião de Lima que Xi e Biden discutiriam a transição para uma Casa Branca de Trump e a necessidade de equilíbrio de ambos os lados nesse período.

Na sua campanha eleitoral deste ano, Trump ameaçou impor tarifas gerais de 60% sobre todas as importações chinesas para os EUA.

Aqui está uma imagem de como as relações EUA-China azedaram sob Biden – e o que esperar sob Trump 2.0:

Guerras comerciais

Trump, na sua primeira gestão como governo, deu início a uma guerra comercial com a China depois de a sua administração ter culpado Pequim por práticas comerciais “injustas” que, segundo ele, contribuíram para um grande défice comercial a favor da China. Essas práticas, afirmam os EUA, incluem trabalho forçado, roubo de propriedade intelectual e preços injustamente baixos que prejudicam os produtores norte-americanos. A China há muito nega essas acusações.

A partir de Janeiro de 2018, a administração Trump impôs tarifas mais elevadas às importações chinesas, a taxas entre 10 e 25 por cento, ao abrigo da Secção 301 da Lei do Comércio. Pequim acusou Washington de “protecionismo nacionalista” e retaliou com tarifas mais elevadas sobre as importações dos EUA.

No entanto, perto do final do primeiro mandato de Trump, os dois países concordaram com um acordo que levaria Washington a reduzir as tarifas sobre alguns produtos. Em troca, a China comprometeu-se a melhorar os direitos de propriedade intelectual e também a comprar mais 200 mil milhões de dólares em produtos norte-americanos acima dos níveis de 2017 até ao final de 2021. Trump elogiou o acordo com Xi, o seu “bom amigo”, como um sucesso, mas os investigadores em 2022 disse que a China comprou bens no valor apenas 58 por cento do montante que se comprometeu a comprar.

Biden manteve principalmente as tarifas da era Trump em vigor durante todo o seu mandato e também sancionou empresas chinesas por negociarem com a Rússia, após A invasão da Ucrânia pela Rússia.

Em Maio de 2024, a administração Biden reviu as restrições da Secção 301 e impôs taxas mais elevadas, entre 25 a 100 por cento, sobre algumas importações chinesas. Veículos elétricos e células solares estavam entre os bens afetados.

O Presidente Biden também reforçou os controlos de exportação de tecnologia de semicondutores importante para o desenvolvimento da inteligência artificial e ameaçou expandir as sanções aos bancos chineses que trabalham com a Rússia. As tarifas sobre a China representam actualmente 77 mil milhões de dólares dos 79 mil milhões de dólares que o governo dos EUA ganha através das tarifas, de acordo com a Tax Foundation, um monitor com sede em Washington. Em 2022, o défice comercial dos EUA com a China era de 383 mil milhões de dólares.

Sobre proteger Taiwan

Confrontos entre os dois países sobre o autogovernado Taiwan intensificado sob Biden. Enquanto a China reivindica a região como seu território, os EUA são o território de Taiwan aliado mais forte e apoia a ilha para combater o crescente poder militar de Pequim na Ásia-Pacífico.

Pequim não descarta o uso da força para subjugar Taiwan. Rotineiramente, os militares chineses realizam exercícios com navios de guerra e aeronaves perto de Taiwan, provocando alarme. Nos últimos dois anos, esses exercícios intensificaram-se, especialmente na sequência de altos funcionários dos EUA, como a então presidente da Câmara, Nancy Pelosi. visitando Taipé em 2022.

Em seu mais recente Em movimento, a China lançou os exercícios Joint Sword-2024B em 14 de outubro. Pequim disse que os exercícios militares foram um “severo aviso aos atos separatistas das forças da ‘Independência de Taiwan’”.

“Podemos ver que o mundo tem muitos pontos de conflito regionais em curso e talvez Pequim veja isto como… uma oportunidade para testar a sua vontade e ver se o apoio mundial a Taiwan é suficientemente forte”, disse Kuang-shun Yang, co-presidente da Comissão. fundador do think tank US-Taiwan Watch, com sede em Taipei, disse à Al Jazeera, referindo-se ao Guerra Rússia-Ucrâniae o conflitos no Médio Oriente.

Acredita-se amplamente que uma invasão chinesa poderia provocar uma resposta militar dos EUA, embora a política de “ambiguidade estratégica” de Washington mantenha ambos os lados na dúvida. O presidente de Taiwan, William Lai Ching-te, porém, prometido para “resistir à anexação ou invasão” por Pequim.

Os EUA são o principal fornecedor de armas de Taiwan. No final de Outubro deste ano, os EUA irritaram Pequim quando aprovou um pacote de venda de armas de US$ 2 bilhões para Taiwan, incluindo sistemas avançados de mísseis terra-ar e radares. A China comprometeu-se a tomar “todos os meios necessários” para afirmar a sua propriedade sobre a região disputada.

As tensões aumentaram diretamente entre Washington e Pequim em fevereiro de 2023, quando Biden ordenou o abate de um Balão “espião” chinês supostamente equipado com antenas que atravessavam o espaço aéreo dos EUA.

TikTok acabou nos EUA?

Em abril, Biden assinou uma lei dando à ByteDance – proprietária chinesa do popular aplicativo TikTok – nove meses para alienar sua participação na empresa ou enfrentar uma proibição nos EUA por supostamente colocar em risco a segurança nacional. O prazo para a venda – 19 de janeiro – é um dia antes da posse de Trump, em 20 de janeiro.

Sucessivas administrações dos EUA, incluindo o primeiro governo de Trump, trataram o aplicativo com desconfiança. As autoridades citam preocupações crescentes de que os dados de Os 170 milhões de usuários do TikTok nos EUA podem ser aproveitados pela China por espionagem. Alguns oficiais de inteligência do Federal Bureau of Intelligence alertaram até que Pequim poderia influenciar os usuários americanos ao manipular o algoritmo altamente eficaz do TikTok que faz a curadoria do conteúdo de vídeo ao qual os usuários estão expostos.

A TikTok nega essas afirmações. O presidente-executivo Shou Zi Chew, que foi questionado pelos legisladores dos EUA no Congresso em março de 2023, sustentou que “a Bytedance não é um agente da China”. O aplicativo agora está proibido em telefones emitidos pelo governo nos EUA, Reino Unido e Canadá.

A administração de Trump foi a primeira a tentar proibir o TikTok em 2020, sob uma ordem executiva. Contudo, a empresa conseguiu garantir uma liminar de um juiz de Washington que disse que tal proibição era ilegal. Especialistas dizem que a TikTok pode novamente solicitar uma liminar e que o processo legal pode levar vários anos.

A China afirmou que é contra a venda do aplicativo.

O que esperar sob Trump?

O segundo mandato de Trump poderá ver a guerra comercial aumentar, prevêem os economistas. Dele melhores escolhas de gabinete incluem vários funcionários conhecidos por defenderem uma postura mais dura em relação a Pequim, incluindo o senador da Flórida, Marco Rubio. O senador, que Trump nomeou como seu próximo secretário de Estado, é sob as sanções de Pequim pelas suas críticas francas às políticas chinesas.

Por outro lado, o gabinete de Trump também inclui o proprietário da X e da Tesla, Elon Musk, que – pelo menos enquanto usava o seu chapéu de empresário – tem sido menos agressivo em relação à China.

Embora o presidente eleito tenha afirmado há muito tempo que o desequilíbrio comercial entre os EUA e a China só pode ser corrigido através da imposição de pesadas tarifas sobre os produtos chineses, os analistas observam que as suas tarifas no primeiro mandato não colmataram a lacuna.

As tarifas, que também pretendiam levar os fabricantes norte-americanos na China a regressar ao país e aumentar a produção, na verdade fizeram com que alguns mudassem para países igualmente baratos, como o Bangladesh ou o Vietname, de acordo com conclusões de 2021 da QIMA, uma empresa de auditoria de Hong Kong.

Entretanto, os planos de Trump para Taiwan são menos claros. No seu primeiro mandato, ele falou diretamente com o ex-presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, despertando a ira de Pequim. Tradicionalmente, os EUA evitam o contacto entre líderes. A administração de Trump também aumentou as vendas de armas para a ilha.

No entanto, durante a campanha eleitoral deste ano, Trump, ao falar no podcast de Joe Rogan, alegou que Taiwan roubou empresas americanas de chips, referindo-se à dependência dos EUA do semicondutores da ilha. Ele também criticou Taiwan por não pagar aos EUA pela “proteção”. Analistas dizem que esses comentários podem sinalizar relações menos amigáveis.

Quanto ao TikTok, Trump poderia mostrar-se mais flexívelembora ele primeiro tenha liderado a acusação contra a empresa. Durante as campanhas deste ano, ele prometeu “salvar o TikTok” – mas não revelou detalhes. Trump argumenta que banir o TikTok daria poder ao Facebook, que ele chama de “inimigo do povo”.

Especialistas dizem que Trump poderia pressionar as autoridades dos EUA para modificar a proibição de Biden ou abandoná-la. O especialista em regulamentação tecnológica Anupam Chander disse à Al Jazeera que Trump também poderia pedir ao Congresso dos EUA que o autorizasse a renegociar com a empresa.

“Acho que muitos políticos prefeririam que o TikTok não fosse desativado nos EUA em janeiro. Afinal, cerca de 170 milhões de americanos continuam a usar o aplicativo, mesmo depois de o governo lhes ter dito que se tratava de uma ameaça à segurança nacional”, disse Chander.