Réveillon da Base em Rio Branco vai ter mil balões brancos em homenagem a mortos por Covid-19

A queima de fogos que sempre era acompanhada de apresentações com bandas locais e costuma reunir milhares de pessoas foi cancelada, segundo informou o organizador do evento, Jamildi Darub, mais conhecido como Ted Fogueteiro.

Rio Branco registrou, até a terça-feira (29), 18.726 casos de Covid-19, e 500 pessoas morreram vítimas da doença, segundo dados do boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

Devido à pandemia, a prefeitura também cancelou a queima de fogos na Gameleira, no Segundo Distrito. Além disso, uma resolução assinada pelo Coordenador do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, secretário de Saúde, Alysson Bestene, o governo do Acre proibiu a realização de festas durante o Natal e o Ano novo.