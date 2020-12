Tião Bocalom e vereadores são empossados nesta sexta-feira

A posse do prefeito eleito de Rio Branco, Tião Bocalom, do Progressistas, junto com sua vice, Marfisa Galvão, e os 17 vereadores acontece nesta sexta-feira (1°), na Câmara Municipal.

A solenidade está marcada para as 16 horas e será transmitida ao vivo pelas redes sociais. Por causa da pandemia do novo coronavírus as atividades serão restritas apenas aos políticos.