Idoso em estado gravíssimo é transferido de Brasileia para Rio Branco de helicóptero

Um homem de 72 anos, que apresentava insuficiência respiratória foi transferido de Brasileia para Rio Branco na manhã desta quarta-feira (30), no helicóptero HARPIA 04 do Centro Integrado de Operações Aéreas CIOPAER da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre.

Feliz Carlos Aly apresentou quadro gravíssimo e teve que ser entubado para suportar o traslado.

Uma equipe do Samú, composta pelo médico Pedro Pascoal e a enfermeira Thays fez o acompanhamento durante o trajeto aéreo.

Na capital a aeronave aterrisou próximo ao Pronto Socorro, onde uma ambulância já aguardava para levar o idoso para a Unidade de Terapia Intensiva.

A tripulação do CIOPAER foi composta pelo comandante Cel. Albuquerque, co-piloto Nayck e Operador Aaerotático Tenente BM Uildembergue.