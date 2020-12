Naufrágio deixa homem desaparecido no Rio Murú, em Tarauacá

Um homem está desaparecido desde as 16 horas dessa terça-feira, 29, após o barco em que navegava naufragar nas águas do Rio Murú, na cidade de Tarauacá. Segundo informações publicada pelo portal Blog do Accioly, o homem se dirigia na companhia de mais dois trabalhadores com destino à comunidade do Itamaraty.

Foi então que a embarcação teria virado. Dois dos navegantes conseguiram se salvar, porém, um deles afundou no rio. Na manhã desta quarta-feira, 30, uma equipe do Corpo de Bombeiros se dirigiu até a localidade para fazer buscas com objetivo de encontrar o corpo.