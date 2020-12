Rio Tarauacá fica abaixo de 10 metros após dois dias de enchente, informa boletim

Uma medição realizada pelo Corpo de Bombeiros do Acre, na régua que fica localizada em uma das pilastras de sustentação da ponte, às 18 horas, da tarde desta quarta-feira, 30 , colocou as águas do Rio Tarauacá, que banham o município de Tarauacá abaixo de 10 metros, após dois dias de enchente.

Pela manhã, desta quarta-feira, 30, o rio estava em 10,50m, sendo que a cota de alerta é de 8,40m. Segundo o Corpo de Bombeiro, às 16 horas, o rio se encontrava com 10,10m, com diminuição de 0,40m em seis horas.

Em boletim atualizado, às 18 horas, o Corpo de Bombeiros informou que o rio diminuiu para 09,90m. Segundo o Major Cláudio Falcão, do Corpo de Bombeiros do Acre (CBMAC), a previsão é que diminua nas próximas horas.

Pelo menos 4,9 mil casas foram atingidas pelas águas do manancial em quatro bairros: Centro, Senador Pompeu, Flores e Triângulo. São pelo menos 15 mil pessoas nesses bairros atingidos. A enchente desabrigou 87 pessoas que foram levadas para duas escolas da cidade.