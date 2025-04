Ricardo Lewandowski: Frase do dia: Ricardo Lewando...

O cardeal Dom Jaime Spengler, arcebispo metropolitano de Porto Alegre e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), será o entrevistado do programa Ponto de Vista, de VEJA, transmitido nesta quinta-feira, às 12h. Spengler falará sobre o legado do papa Francisco e os próximos passos após o funeral do pontífice para a realização do conclave. O cardeal foi nomeado em 2024 pelo papa e será um dos votantes.

O programa, apresentado por Marcela Rahal, também vai abordar as principais notícias do dia com o colunista Matheus Leitão. Entre as pautas, o escândalo do INSS e a intimação ao ex-presidente Bolsonaro no hospital onde está internado.

