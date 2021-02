Rio Abunã sobe e causa preocupação a moradores de bairros baixos de Plácido

A subida do nível do Rio Abunã começou a preocupar moradores da parte baixa de Plácido de Castro, como os dos bairros Thaumaturgo e São Cristóvão.

O monitoramento hidrológico indica que a região do Abunã é uma das que não passam por vazante, apesar da estação em Plácido de Castro mostrar que a chuva está abaixo da média no município. Neste domingo, 21/2, as plataformas de monitoramento localizadas em Brasileia, Xapuri e Plácido de Castro registraram elevação de nível na leitura das 7h.

“Vem causando muita preocupação”, disse o vereador Francimar Rodrigues, o Mazinho, ao ac24horas. Ele fez referência exatamente aos bairros cujos moradores sofrem primeiro com uma possível cheia.

O Abunã marcava no domingo 10,89 metros, sendo que a cota de alerta é de 12 metros.