Rio Branco é uma das capitais em estado de alerta crítico na ocupação de UTI Covid, diz Fiocruz

Em nota Técnica divulgada no fim desta semana, o Observatório Covid-19 Fiocruz analisa as taxas de ocupação de leitos de UTI Covid-19 para adultos no Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o país.

Segundo levantamento, o Acre está na zona de alerta intermediário, com taxa de ocupação de 67%. Quando se trata da capital Rio Branco, a Fiocruz classificou com estado de alerta crítico, com 80% de ocupação dos leitos.

O documento ainda destaca a preocupação com o espalhamento da variante Ômicron no país em áreas com baixa cobertura vacinal, como é o caso do Acre onde pouco mais de 50% da população foi imunizada com as duas doses da vacina contra Covid-19 – a orientação do Ministério da Saúde é cobertura superior a 70% para uma efetiva imunização em massa- e recursos assistenciais precários, o que pode propiciar elevação do número de óbitos por Covid-19. “Como temos sublinhado, a elevadíssima transmissibilidade da variante Ômicron pode incorrer em demanda expressiva de internações em leitos de UTI, mesmo com uma probabilidade mais baixa de ocorrência de casos graves”.

Os pesquisadores da Fiocruz também alertam para a necessidade de avançar com a vacinação, principalmente entre crianças de 5 a 11 anos, exigência do passaporte vacinal como política de estímulo à vacinação e endurecer a obrigatoriedade de máscaras em locais públicos, como forma de controle da Covid-19.

Com informações de Contilnet