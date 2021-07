Rio Branco mantém vacinação de pessoas com 29 anos ou mais contra a Covid-19 nesta quarta

Esse público começou a ser atendido nesta terça (6). Para se vacinar é preciso levar um documento com foto ou cartão do SUS ou CPF.

Grávidas e mulheres no pós-parto podem receber a vacina na Urap Ary Rodrigues, no bairro Seis de Agosto, também das 8h às 16h.

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre recebeu 482.380 doses de vacinas e foram aplicadas 378.594 até esta terça (6), sendo 287.296 da primeira dose e 88.795 da segunda. Rio Branco aplicou 189.528 doses e Cruzeiro do Sul 46.657.