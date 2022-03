Rio Branco não tem registro de ocorrências nas primeiras noites de carnaval, diz PM-AC

A PM-AC informou que reforçou as equipes policiais para as operações Relâmpago e Saturação. O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) também intensificou as ações de trânsito, principalmente na região da Gameleira.

No início do mês, a Prefeitura de Rio Branco anunciou o cancelamento do carnaval por conta da pandemia. O mês de fevereiro de 2022 teve o recorde de novos casos de Covid-19 desde o início da pandemia. Foram, no total, 19.323 infectados. Com um total de 12.876 pessoas infectadas pela doença, janeiro deste ano havia sido o mês com maior número de casos desde o início da pandemia. Os dados foram computados pelo g1 baseados no boletim da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre).