Rio Branco tem apenas 1.380 vacinas contra Covid para primeira dose, aponta Saúde

“Nós diminuímos a faixa etária e são muitas pessoas nesse grupo. Cada vez que você diminui a idade, aumenta bastante a procura. Acredito que as doses que temos para a primeira dose devem durar só até hoje [segunda, 12], mas a segunda dose continua normal em todas as unidades de saúde.

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre aplicou 409.622 até esta segunda-feira (12), sendo 308.052 da primeira dose; 95.984 da segunda e 6.86 da dose única. Segundo o governo, o número de doses aplicadas que consta no portal refere-se aos dados já inseridos no sistema do Ministério da Saúde, cujas atualizações são realizadas pelos municípios. Por isso, pode haver atraso nas informações.