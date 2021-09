Rio Branco tem vacinação contra Covid-19 em unidades de saúde e escola na Cidade do Povo nesta sexta

A vacina contra a Covid-19 será aplicada em 11 unidades de saúde e na Escola Estadual Frei Heitor Maria Turrini, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco, nesta sexta-feira (24). Os moradores do conjunto habitacional vão receber a campanha Vacina do Bem, promovida pelo Grupo Rede Amazônica para acelerar a imunização.