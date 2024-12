Sai concurso da ANM. Salários acima de R$ 12 mil; veja o edital

Todas as formas de a violência contra as mulheres está aumentando na Alemanhacom uma mulher morta por companheiro ou ex-parceiro quase a cada dois dias no país.

E A Women Germany é um dos 13 comitês nacionais da ONU Mulheres em todo o mundo, cada um deles uma organização não governamental independente e sem fins lucrativos, comprometida com a igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas. A sua actual campanha ‘Orange The World’ decorre desde o início do Dia Internacional para a Eliminação de Violência contra as mulheres de 25 de novembro a 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. O objetivo é aumentar a conscientização sobre a violência contra mulheres no país e em todo o mundo.

“Nestes 16 dias de ativismo, podemos fornecer muita informação. Os sobreviventes da violência baseada no género podem descobrir onde obter apoio e ser lembrados de que não têm culpa”, afirmou a presidente da ONU Mulheres Alemanha, política e de longa data. ativista para direitos das mulheres Elke Ferner disse à DW. “O debate ajuda e é uma chance de mudar a consciência sobre o tema”.

A seleção alemã de futebol feminino juntou-se à campanha, apresentando um vídeo comovente em que as jogadoras revelavam a veracidade das declarações riscando palavras. “Os números da violência contra mulheres e meninas são chocantes todos os anos”, disse Giulia Gwinn, do Bayern de Munique. “É por isso que é importante para nós enviarmos um sinal claro em conjunto, como selecção nacional feminina, este ano e apoiarmos a campanha ‘Orange the World’.”

Ferner acredita que o trabalho com modelos é fundamental e que a campanha é poderosa, especialmente no contexto do futebol. Um estudo de 2022 da Warwick Business School, no Reino Unido, revelou que a violência doméstica aumenta quase 50% depois que a seleção inglesa de futebol masculino venceu um Copa do Mundo jogo, deixa pra lá perder. Actualmente, não existem dados sobre violência doméstica durante Jogos da Alemanha.

Ferner está encorajado pelo facto de o desporto ter compreendido a importância da questão e por o Comité Olímpico Alemão (DOSB) e outros clubes e organizações desportivas estarem a ajudar a levar a conversa adiante. No desporto, isto é particularmente importante dada a natureza problemática das relações de dependência que tantas vezes existem em ambientes de alto desempenho. Mas, na verdade, a violência contra as mulheres é uma questão social que não é específica de classe, origem, religião ou espaço social, como o desporto.

“A violência contra as mulheres tem origens estruturais e para mudar isso é preciso mudar as estruturas”, disse Ferner. “Você só precisa fazer isso. Eu sempre digo que não se trata de falta de conhecimento, mas sim de falta de ação.”

O desempenho é parte integrante do desporto, mas uma compreensão multidimensional do mesmo pode ajudar a mudar a perspetiva num país que continua a ser impulsionado por uma cultura de desempenho.

“O que é desempenho? Maior, mais rápido, mais longe? Ou é conseguir cuidar de uma família de três pessoas?” Ferner pergunta. “Porque é que as pessoas que reparam máquinas de lavar ganham mais do que aquelas que cuidam dos seus filhos na creche? Trata-se de mudar a cultura empresarial, mas também de consciencializar o papel que os homens desempenham em casa e na família.”

“A imagem que os rapazes e os rapazes têm das raparigas e das mulheres na escola é um problema que precisa de ser abordado. mal posso esperar pela mudança geracional”, disse Ferner. “Trata-se de salvar vidas. Precisamos mudar as estruturas sociais.”

O poder masculino estrutura um problema

As estruturas desportivas necessitam igualmente de reformas. A organização sem fins lucrativos Safe Sport oferece apoio independente a pessoas afetadas pela violência sexual, física e psicológica no desporto amador e profissional na Alemanha. Eles são a única organização com foco específico na violência no desporto de base na Alemanha, e uma das duas únicas no desporto profissional no país. Têm também de enfrentar estruturas, num contexto desportivo, que tornam os espaços menos seguros para as mulheres.

“Papéis de gênero tornaram-se mais fluidos nos últimos anos, mas em associações e clubes os cargos de gestão ainda são ocupados por homens, independentemente do esporte”, disse a gerente do SafeSport, Ina Lambert, à DW. “No esporte profissional, há muito menos mulheres envolvidas no treinamento. e assim o espaço permanece dominado pelos homens e, como resultado, o mesmo acontece com as estruturas de poder.”

“Temos pessoas em busca de conselhos, incluindo homens, que veem os problemas e querem impor mudanças, e oferecemos-lhes apoio para que não fiquem sozinhos”, disse Lambert. “Mas seja numa grande associação ou num pequeno clube, os perpetradores são frequentemente protegidos, os incidentes são ignorados e, por isso, as pessoas que querem impor mudanças são muitas vezes impedidas de o fazer.”

O SafeSport, que presta apoio psicológico e jurídico gratuito, só está em ação desde julho de 2023, mas nesse período o número de pedidos de apoio que têm recebido continua a crescer. A violência psicológica no desporto na Alemanha é o caso mais comum que enfrentam, mas a violência sexual é também um grande problema, com cerca de 60% dos casos no Safe Sport enquadrando-se nesta categoria.

“Há finalmente um reconhecimento do problema e há uma seriedade em enfrentá-lo”, disse Lambert. “Há muito trabalho bom sendo feito na direção certa, com muitos bons conceitos para prevenção, intervenção e processamento da violência, bem como mais educação, treinamento holístico e foco nos ciclos menstruais das mulheres”.

Crianças do baile em Ulm saem correndo usando bonés laranja para comemorar o dia de ação contra a violência contra as mulheres Imagem: imagens imago/Lucca Fundel

Suporte abrangente a caminho

da Alemanha Ministério Federal do Interior está a liderar o processo com participantes dos estados federais, do desporto organizado, das partes afetadas e do meio académico para criar um centro central até 2026, o mais tardar. A SafeSport também está envolvida no processo, na esperança de que o apoio que oferecem seja em breve acompanhado por estruturas abrangentes que permitam a investigação de casos e até potenciais sanções.

O apoio de figuras importantes faz claramente uma enorme diferença, mas é evidente que são necessários mais dados. É claro que é necessário abordar as questões subjacentes, como as normas sociais e os estereótipos de género. Afinal, como disse a Diretora Executiva da ONU Mulheres, Sima Bahous: “Nenhum país eliminou ainda violência contra mulheres. Acabar com isso requer uma ação transformadora – maior investimento, inovação e vontade política inabalável.”

