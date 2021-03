Sefaz diz que aumento no preço de combustíveis não tem relação com imposto do Estado

A secretaria de Estado da Fazenda do Acre (Sefaz) emitiu uma nota pública nesta segunda-feira, 15, para informar que não houve alteração da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para os combustíveis nos últimos 17 anos.

“Em 2004, o Acre concedeu benefício fiscal de redução na base de cálculo do ICMS em 32% nas operações com óleo diesel, de forma que sua aplicação resulta em uma carga tributária de 17% , permanecendo até os dias atuais (decreto nº 9.591/2004)”, diz a nota.

O secretário Rômulo Grandidier diz que variação no preço dos combustíveis não está relacionada com o imposto estadual, “mas sim com a política de preços praticada pela Petrobras, que prevê o alinhamento do preço baseando-se nas cotações internacionais do petróleo”.

O Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF), calculado a cada 15 dias, conforme exigência do Convênio ICMS 110/2007, considera:

a) a proporcionalidade do município no consumo anual de combustível;

b) os preços médios das vendas, conforme amostragem das notas fiscais ao consumidor eletrônicas (NFCE-s), por produto e município;

c) o cálculo do desvio-padrão.

Portanto, os valores do PMPF enviados ao Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), a cada 15 dias, resultam dos preços praticados nas bombas dos postos de combustíveis localizados nos municípios do estado, não sendo a Sefaz que determina o preço final ao consumidor.

Com informações Agência de Notícias do Acre