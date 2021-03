Covid-19 mata mais duas mulheres neste domingo em Sena Madureira

Uma das vítimas é Cleuda Moura Maciel de Oliveira, conhecida por Débi, de 63 anos de idade, moradora na travessa da Sanacre, bairro do Bosque. A família informou à reportagem do programa Radar 104 que Débi estava internada no INTO, em Rio Branco desde o dia 03 de março E tinha doenças pré-existentes.

Ela deixa 05 filhos. “Minha mãe acabou de falecer”, lamentou Toinha, uma das filhas. O esposo de Débi, o construtor Raimundo Agnaldo, também foi infectado pelo vírus e se encontra na UTI, em Rio Branco.

Outra vítima da Covid-19 em Sena Madureira é uma mulher de aproximadamente 40 anos de idade, identificada por Zeni, residente na Rua Raul Tamburine, bairro Niterói, comunidade do Segundo Distrito. Vizinhos relataram que a mesma deu entrada no hospital de campanha de Sena, na tarde de sábado 13, e faleceu neste domingo, antes de ser encaminhada a Rio Branco.

Mãe de 06 filhos, zeni foi sepultada no Cemitério do Segundo Distrito.

O número de vítimas fatais da doença no Vale do Iaco, chega a 37. O último boletim epidemiológico da secretaria municipal de saúde informa que neste sábado eram 35, somando os dois novos casos subiu para 37 vítimas fatais.